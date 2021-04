Cezary Kozieł jako nowy Twitter Client Partner w agencji Httpool Polska

Cezary Kozieł, Twitter Client Partner, Httpool Polska

Do zespołu Httpool Polska dołączył Cezary Kozieł, który jako Twitter Client Partner wzmocnił on team odpowiadający za obsługę Twittera. Httpool jest strategicznym partnerem reklamowym czołowych platform społecznościowych na całym świecie, takich jak m.in. LinkedIn, Twitter, Snapchat, Spotify, Tik Tok czy Facebook.

W Httpool Polska Cezary Kozieł objął stanowisko Twitter Client Partner. Karierę w branży mediowej rozpoczynał w 2009 r., w Biurze Reklamy TVP, jako Sponsoring Specialist. Jest absolwentem warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem (wydział: Socjologia, specjalizacja: Media i komunikacja społecznościowa).

- Przyjście Cezarego to duże wzmocnienie dla zespołu Httpool Polska, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę jego bogate doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klientów z wielu kluczowych branż. Cezary dołącza do czteroosobowego zespołu Twittera i będzie podlegać Annie Korc, Twitter Sales Lead Poland. Zajmie się rozwijaniem relacji z obecnymi klientami, jak również nowym biznesem z naciskiem na branże takie jak: rozrywka, farmacja i motoryzacja - komentuje Justyna Duszyńska, CEO Httpool Polska.

Cezary Kozieł przechodzi do Httpool Polska z Grupy Bauer, w której pracował od 11 lat, ostatnio jako Cross-Media Project Director (Bauer Media Group). Na tym stanowisku zarządzał działem projektów niestandardowych “Solutions”, który dedykowany był kampaniom “360 stopni” przy współpracy z klientami bezpośrednimi, domami mediowymi oraz agencjami eventowymi i PR-owymi.

Pracę w Bauerze rozpoczynał w 2010 roku, jako Senior Sales Specialist w Bauer Publishing House. Następnie objął stanowisko Director of The Youth Magazine Segment, a później Director of the Lifestyle, Entertainment and Youth Magazines Segment.

Httpool to największy na świecie globalny partner reklamowy m.in. Twittera. Firma wchodzi w skład Aleph Holding i działa na ponad 40 rynkach na całym świecie, zatrudniając ponad 400 pracowników. Jest przedstawicielem reklamowym największych platform społecznościowych, wśród których są m.in. LinkedIn, Twitter, Tik Tok, Facebook, Snapchat czy Spotify. Httpool ma też w swoim portfolio autorską technologię Wise.Blue – popularne narzędzie do skutecznej reklamy na Twitterze (także oficjalny partner API Twittera), używane przez największych reklamodawców na całym świecie.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, jednak strategicznie i długofalowo celem firmy jest budowanie silnych zespołów lokalnych, współpracujących z reklamodawcami i firmami „w terenie”. Lokalne i regionalne biura Httpool znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W 2020 roku Httpool obchodził 20-lecie działalności.