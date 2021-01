Justyna Duszyńska nową Dyrektor Zarządzającą w Httpool Polska

Justyna Duszyńska objęła stanowisko Dyrektor Zarządzającej w polskim oddziale firmy Httpool, globalnego partnera reklamowego czołowych platform społecznościowych, takich jak m.in. Twitter, LinkedIn, TikTok, Spotify, Facebook i Snapchat. Jako nowa Prezes spółki w Polsce, będzie odpowiedzialna za strategię, rozwój nowych źródeł przychodów oraz za współpracę z klientami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Duszyńska ma ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarami sprzedaży i marketingu. Do Httpool przechodzi z Grupy OEX SA.

Wcześniej Justyna Duszyńska pracowała na stanowisku Head of E-Commerce&Marketing w OEX24.com, gdzie odpowiadała za rozwój e-commerce’owej platformy marketplace na rynku polskim oraz na rynkach azjatyckich. Przez 14 lat była również związana z branżą mediową pełniąc funkcje managerskie. W Ringier Axel Springer Polska/AG jako Dyrektorka Zarządzająca odpowiadała za sprzedaż projektów, kontentu oraz eventów, a w Grupie Onet pełniła funkcję Dyrektor Biura Reklamy. W obu tych korporacjach należała do ścisłego kierownictwa zarządzającego firmą (Executive Board). Jej doświadczenie obejmuje również pracę w wydawnictwie Burda Media International (Hachette Filipacchi), w roli zastępcy szefa działu reklamy. Jest współzałożycielką portalu Fashion Post, gdzie zasiadała w zarządzie (portal został sprzedany w 2017 Fashion Group, wydawcy „Fashion Magazine”).

- Obejmując stanowisko Dyrektorki Zarządzającej i Prezeski spółki w Polsce dołączam do zespołu świetnych specjalistów i jestem przekonana, że w nadchodzących miesiącach, razem rozbudujemy portfolio naszych klientów zarówno działających na skalę międzynarodową jak i tych lokalnych. Polska to jeden z największych rynków w CEE, dlatego też rozwój tego regionu jest jednym z najważniejszych celów strategicznych Httpool w 2021 roku. W ostatnich latach, a w szczególności w 2020 roku, obserwujemy gwałtowny rozwój i wzrost wydatków w obszarze social commerce, dlatego jestem przekonana, że to będzie rok dla Httpool” - mówi Justyna Duszyńska.