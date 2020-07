Diana Barczyk nowym Account Managerem w ContentHouse

Do zespołu agencji ContentHouse dołącza Diana Barczyk. Jako Account Manager ma zadbać o rozwój działu Client Service oraz obsługę nowych klientów.

Diana Barczyk swoje kompetencje w zakresie client service rozwija od 4 lat. W ramach współpracy z ContentHouse wykorzysta doświadczenie i wyspecjalizowaną wiedzę w obszarach takich jak home & living oraz motoryzacja. Wcześniej zawodowo związana była z inną krakowską agencją, Semahead, gdzie przez ponad dwa lata również pełniła funkcję Account Managera.

Barczyk jest absolwentką Wydziału Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie mocno rozwijała także swoje kompetencje w zakresie tworzenia i korekty treści. Do tej pory swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w firmach i agencjach zajmujących się automatyzacją marketingu czy działaniami performance.

- Od początku działalności agencja ContentHouse nagradzana jest i wyróżniana za wysoką jakość obsługi Klienta. Jestem absolutnie przekonany, że dołączenie Diany Barczyk do naszego Zespołu, pozwoli nam nie tylko utrzymać najwyższy poziom zadowolenia klientów, ale także pomoże rozwijać dodatkowe obszary, w których nasza nowa Account Manager dysponuje dużym doświadczeniem – komentuje CEO agencji, Grzegorz Miłkowski.

– Cieszę się z możliwości dalszego rozwoju w ContentHouse. Dołączam do zespołu znakomitych dziennikarzy, analityków i specjalistów automatyzacji i personalizacji marketingu treści. To obszary, w których swoje kompetencje rozwijam już od czasu studiów, a teraz we współpracy z uznanym zespołem będę dbała o dostarczanie naszym Klientom nie tylko bardzo dobrych usług, ale też utrzymanie najwyższej jakości obsługi – dodaje Diana Barczyk, nowa Account Manager.