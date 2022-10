Ewa Walas, Natalia Kurczak, fot. Gazeta.pl

Od października Ewa Walas jest redaktorką naczelną działu Lifestyle Gazeta.pl, a Natalia Kurczak, która do tej pory nadzorowała pracę serwisów Kobieta.Gazeta.pl i Podroze.Gazeta.pl, odpowiada także za redakcję Zdrowie.Gazeta.pl.

Objęcie nowych stanowisk przez Ewę Walas i Natalię Kurczak to kolejne zmiany w dziale Lifestyle i rozrywka Gazeta.pl, którym od początku września br. kieruje Magdalena Wojtkiewicz.

Ewa Walas została redaktorką naczelną działu Lifestyle Gazeta.pl. Jej głównym zadaniem będzie kierowanie wszystkimi redakcjami serwisów z tego obszaru. Ewa Walas od 2021 roku pełniła rolę dziennikarki i wydawczyni serwisów lifestyle'owych w Gazeta.pl. Zajmowała się głównie tematami społecznymi – trudną sytuacją rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, kryzysem w oświacie czy konsekwencjami zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Z mediami związana jest od niemal dekady – wcześniej pracowała m.in. w Wirtualnej Polsce i „Dzienniku Bałtyckim".

Natalia Kurczak do tej pory rozwijała serwisy Kobieta.Gazeta.pl i Podroze.Gazeta.pl. Od października br. odpowiada dodatkowo za treści publikowane w serwisie Zdrowie.Gazeta.pl. Do jej zadań należy również współpraca z działem sprzedaży, m.in. przy tworzeniu plebiscytu The Best of New Beauty. Natalia Kurczak pracuje w Agorze od 2017 r. Początkowo zajmowała się rozwojem serwisu Myfitness.pl, w którym odpowiadała za zasięg w mediach społecznościowych, treści e-commerce oraz realizację projektów marketingowych. Od 2019 r. jest kierowniczką redakcji Kobieta.Gazeta.pl, w której odpowiada za zasięg oraz akcje specjalne.

– Serwisy lifestyle'owe dostarczają użytkownikom Gazeta.pl nie tylko lżejszych treści, które mogą być dla nich odskocznią od codziennych spraw dotyczących polityki czy gospodarki, ale także mnóstwo informacji praktycznych, związanych z urodą, zdrowiem czy podróżami. Ewa Walas i Natalia Kurczak to specjalistki od takich właśnie angażujących czytelniczki i czytelników tematów. Jestem przekonana, że zadbają o jeszcze większą liczbę jakościowych publikacji i akcji specjalnych w tym obszarze – mówi Magdalena Wojtkiewicz, szefowa redakcji serwisów lifestyle'owych i rozrywkowych Gazeta.pl.

