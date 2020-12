Filip Fiedorow nowym CMO w Netto Polska

W grudniu do zespołu Netto Polska dołączył Filip Fiedorow, obejmując nowe stanowisko Chief Marketing Officera. Utworzenie tej posady jest związane z planami rozwoju sieci na polskim rynku.

Wobec zmian, jakie w ostatnim czasie zachodzą w branży handlowej oraz chcąc kontynuować rozwój i utrzymać tempo ekspansji, Netto Polska podjęło decyzję o utworzeniu nowego stanowiska – Chief Marketing Officer, które od grudnia obejmuje Filip Fiedorow. Będzie odpowiadał za wdrażanie długofalowej strategii marki, rozwój i poszerzenie kompetencji zespołu, a także utrzymanie synergii pomiędzy działaniami biznesowymi i komunikacją marketingową.

Filip Fiedorow ma 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu zespołów marketingowych największych polskich i europejskich marek. W tym czasie tworzył i zarządzał kampaniami uznanymi za przełomowe w polskiej reklamie. Od 2016 roku pracował w IKEA Polska, gdzie zajmował stanowisko m.in. CMO. Przed dołączeniem do IKEA Retail Filip Fiedorow przez 3 lata kierował działem marketingu sieci Lidl Polska, realizując m.in. kampanie z udziałem Pascala Brodnickiego, Karola Okrasy oraz Doroty Wellman. Wcześniej przez 7 lat był związany z Kompanią Piwowarską, gdzie obejmował stanowisko Senior Strategy&Planning Manager marki Tyskie. Filip Fiedorow był także liderem kampanii „5 Stadion” (która została wyróżniona Grand Prix & Złotym Effie). Jest zdobywcą tytułu CMO roku 2018 przyznawanego przez redakcję Media Marketing Polska.

- Netto to obecnie mocny gracz na rynku handlu w Polsce. Wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko ofertą, ale także przyjaznymi i nowatorskimi przestrzeniami zakupowymi. To sieć, która obecnie dynamicznie się rozwija, zyskując coraz większą grupę sympatyków. Praca dla Netto, firmy codziennie wkładającej wiele wysiłku, aby odpowiadać na potrzeby polskich konsumentów, zobowiązuje mnie do kreowania odważnych, wykraczających poza standardowe ramy rozwiązań – przyznaje Filip Fiedorow, CMO Netto Polska.