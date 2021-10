Dawid Pożoga jako Chief Marketing Officer w rankomat.pl

Dawid Pożoga, Chief Marketing Officer, rankomat.pl

Czołowy podmiot w branży porównywarek ubezpieczeń stawia na rozwój departamentu marketingu. Dawid Pożoga w październiku dołączył do zespołu zarządzającego rankomat.pl i objął stanowisko Chief Marketing Officera.

Pożoga w rankomat.pl będzie odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi działaniami departamentu marketingu, opracowanie strategii marketingowej i jej egzekucję, poprawę customer experience oraz wzrost biznesu.

- Jestem przekonany, że moje doświadczenie zdobyte na rynku e-commerce, jest w stanie zapewnić rankomat.pl odpowiednich bodźców do rozwoju i ugruntowania pozycji lidera. Z kolei dla mnie jest to okazja do zmierzenia się z dynamicznym i pełnym wyzwań online’owym rynkiem ubezpieczeń oraz produktów finansowych, na którym naszą ambicją jest przemiana Rankomat w platformę “one stop-shop” – komentuje Dawid Pożoga CMO rankomat.pl.

Dawid Pożoga z marketingiem jest związany od blisko 15 lat. Przez ostatnie 3 lata pracował w berlińskiej centrali Zalando, początkowo jako Marketing Lead i Regional Lead na rynku polskim i czeskim, a od 2021 roku na stanowisku Head of Marketing, na którym odpowiadał m.in. za uruchomienie platformy na nowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Był członkiem Central Europe Leadership Round i odpowiadał za strategię biznesową oraz zespół marketingu w tym lokalne kampanie (np. „Wymień ubrania po ex”, „Clothes reborn with Pride” i „Dla Ciebie, dla niego, dla nas"), inicjatywy PR, działania influencerów i social media. Przed dołączeniem do Zalando pracował jako Business Director w MediaCom oraz Global Marketing & Communications Manager w CI Games.

Rankomat.pl jest pierwszą multiporównywarką na polskim rynku, która działa na nim od 2008 roku. W ciągu 13 lat zdobył i utrzymał pozycję lidera, porównując oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych, nieruchomości oraz na życie oferowanych przez prawie 30 marek, a także kredytów, pożyczek i ofert GSM.