Rafał Janiec zajął stanowisko Head of Sales w spółce Fly On The Cloud

Rafał Janiec, Head of Sales, Fly On The Cloud

Od marca 2021 roku Rafał Janiec dołączył do zespołu Fly On The Cloud jako Head of Sales. Dotychczas związany z firmą Microsoft, będzie odpowiadał za opracowanie i realizację strategii sprzedaży w firmie partnerskiej Google Cloud.

Rafał Janiec, jako Head of Sales, będzie odpowiadał we Fly On The Cloud za opracowanie i realizację strategii sprzedażowej na rynek polski, poszerzenie bazy klientów i rozbudowę programu partnerskiego, efektywną współpracę i realizację celów tożsamych z celami Google Cloud oraz rozbudowę działu sprzedaży. Docelowo będzie koordynował prace specjalistów w obszarach sprzedaży produktów chmurowych Google Workspace, Google Workspace for Education, Google Cloud Platform oraz produktów hardware Chrome Enterprise.

Rafał Janiec od 2010 roku związany był z firmą Microsoft, a od 2018 roku pełnił rolę Territory Channel Managera. Odpowiadał za realizację strategii sprzedażowej na rynku polskim, rozwój kanału partnerskiego oraz współpracę z organizacjami z sektora publicznego i edukacyjnego w obszarze adopcji rozwiązań chmury publicznej Office 365 oraz Microsoft Azure. Czuwał nad pozyskaniem oraz prawidłowym rozwojem projektów wojewódzkich, ogólnopaństwowych oraz realizowanych w Polsce projektów unijnych. Uczestniczył m.in. w tworzeniu programu “Zdalna szkoła” we współpracy z CPPC czy wspierał realizację polskiej gałęzi projektu “Smart city”.

Decyzja Rafała Jańca o podjęciu współpracy z Fly On The Cloud była dyktowana m.in. chęcią poznania pozostałych rozwiązań dostawców usług chmur publicznych, znajdujących się w czołówce na rynku polskim. Zapowiedziane na wiosnę tego roku uruchomienie regionu Google Cloud w Warszawie potraktował jako kolejny krok na drodze do zdobycia ekspertyzy z zakresu kilku rozwiązań chmurowych i bardziej kompleksowego podejścia do prowadzenia organizacji przez proces cyfrowej transformacji.

Fly On The Cloud to wywodząca się z Wrocławia spółka, będąca czołowym partnerem Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostarcza rozwiązania chmury Google małym i średnim firmom, dużym przedsiębiorstwom oraz organizacjom z sektora publicznego i edukacyjnego. Wspiera firmy w procesie cyfrowej transformacji, świadcząc usługi doboru rozwiązania, wdrożenia i szkoleń w obszarze Google Workspace, Google Cloud Platform czy Chrome Enterprise. W portfolio klientów posiada takie marki jak Revolut, AmRest czy Booksy.

W minionym roku firma wyszła na rynki Czeski i Słowacki, zwiększyła liczbę klientów do 1800 organizacji oraz podwoiła liczbę specjalistów – obecnie utrzymuje stałą współpracę z 60 ekspertami rozwiązań chmurowych. W związku z rozwojem zaistniała potrzeba przebudowy struktury organizacyjnej firmy. Jednym z nowo utworzonych stanowisk jest Head of Sales.

