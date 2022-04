Rafał Ferber nowym Head of Sales w agencji digitalk

Rafał Ferber, Head of Sales, digitalk

Do agencji digitalk - prowadzonej przez Artura Jabłońskiego - dołączył Rafał Ferber. Objął on stanowisko Head of Sales celem rozwoju agencyjnej struktury sprzedażowej.

Rafał Ferber na nowo utworzonym stanowisku ma skupić się na uporządkowaniu procesów sprzedaży i obsługi klientów, rozwoju oferty agencji oraz budowaniu nowych partnerstw. Zadba również o ścisłą współpracę działu sprzedaży z pozostałymi działami wykonawczymi digitalk.

Ferber to konsultant biznesowy i manager sprzedaży z kilkunastoletnim doświadczeniem. Pracował zarówno dla dużych korporacji, jak i sektora MŚP. W codziennej pracy łączy najlepsze elementy z korporacyjnego świata ze specyfiką małych i średnich biznesów. Swoje doświadczenie wykorzysta w rozwijanej w ramach agencji usługi konsultacji marketingowych.

- Dlaczego digitalk? Bo to miejsce, w które mogę wnieść wartość, jako człowiek od sprzedaży czy relacji. To agencja, która wykonuje na co dzień świetną pracę dla swoich klientów i panuje w niej dobry klimat współpracy. A Artur Jabłoński to człowiek, który wzbudza zaufanie i go nie nadużywa. Chciałbym zgromadzić tu ambitne osoby, które chcą się uczyć, rozwijać i skupiać nie tyle na biciu rekordów sprzedażowych, co na wnoszeniu wartości w biznesy klientów agencji - mówi Rafał Ferber.

Jak czytamy na stronie internetowej spółki, firma łączy doświadczenie strategiczne opiekunów klienta zdobywane na stanowiskach dyrektorskich i managerskich z wiedzą specjalistyczną ekspertów od systemów reklamowych, projektowania graficznego czy tworzenia treści.

