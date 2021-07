Grzegorz Kłusek nowym Head of New Business w agencji Dziadek do orzechów

Grzegorz Kłusek, Head of New Business, agencja Dziadek do orzechów

Grzegorz Kłusek, do tej pory New Business Manager w agencji Dziadek do orzechów, awansował na stanowisko Head of New Business. Swoją karierę zaczynał w krakowskiej agencji Brandbay, a następne doświadczenia zdobywał w OpusB.

Od 2020 roku Grzegorz Kłusek związany jest z Dziadkiem do orzechów, gdzie odpowiadał do tej pory za kontakt z nowymi klientami agencji. Awans wiąże się z poszerzeniem obowiązków o prowadzenie i nadzorowanie procesów wycen oraz przejęcie zarządzania zespołem w zakresie ofertowania projektów i kontaktu z obecnymi klientami agencji.

- Grzegorz dołączył do ekipy Dziadka do orzechów w jednym z najgorszych z punktu widzenia business developmentu momentów - w środku pandemii koronawirusa. Mimo niesprzyjających w tamtym okresie warunków z jego pomocą mocno rozszerzyliśmy grono naszych klientów. Po ponad roku wspólnej pracy jesteśmy pewni, że dział New Business trafia w dobre ręce - mówi Albert Stęclik, Planning Director & Founding Partner w agencji Dziadek do orzechów.

Kłusek współpracował z największymi polskimi i światowymi brandami, w tym Netflix, AmRest, Lajkonik, Maspex, Unilever, Coca-Cola, Canon, Costa Coffee, Pernod Ricard.

Dziadek do orzechów jest wielokrotnie nagradzaną agencją reklamową, działającą od 2016 roku w Krakowie. Jej założycielami są Albert Stęclik, Tomasz Gębala i Konrad Helwig, którzy wcześniej przez wiele lat związani byli z branżą reklamową. W portfolio Dziadka do orzechów znajdują się projekty dla marek jak m.in. Netflix, Lajkonik, Tarczyn, L’Oreal, H&M, Lubella, czy Domestos. Agencja zajmuje się także tworzeniem kampanii reklamowych pro-bono dla Centrum Praw Kobiet.