Piotr Mikołajczyk na stanowisku Head of New Business w Sport.pl

Piotr Mikołajczyk, Head of New Business, Sport.pl

Piotr Mikołajczyk objął nowo utworzone stanowisko Head of New Business w zespole Sport.pl. Jednocześnie, odpowiedzialność za rozwój obszaru wideo premium jednego z najpopularniejszych serwisów sportowych przejął Dominik Wardzichowski.

Jako Head of New Business w Sport.pl Piotr Mikołajczyk zadba o dalszy rozwój projektów technologicznych i aplikacji mobilnych Sport.pl. Do jego obowiązków będzie należało również poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych oraz szans zasięgowych i przychodowych dla serwisu. W zarządzaniu biznesem Sport.pl będzie go wspierał Bartosz Raj, dyrektor serwisów Gazeta.pl.

Piotr Mikołajczyk jest związany ze Sport.pl od 2006 r. Od początku 2020 r. pełnił rolę szefa rozwoju serwisu – zajmował się m.in. rozwojem aplikacji sportowych, produktami livescore oraz procesami automatyzacyjnymi. Wcześniej przez kilka lat pracował jako szef wideo i zastępca szefa newsroomu Sport.pl, a jeszcze wcześniej autor i szef serwisu Zczuba.pl.

Zmiany w obszarze wideo

Zmiany następują także w obszarze wideo w Sport.pl. Odpowiedzialność za rozwój wideo premium w redakcji przejął Dominik Wardzichowski, który zastąpił odchodzącego z serwisu Piotra Majchrzaka. Dominik Wardzichowski w nowej roli nadzoruje formaty wideo premium Sport.pl, w tym programy na żywo, cykle redakcyjne i reportaże wideo. Przed nim również zadanie przygotowania planu multi-platformowej obsługi nadchodzącego mundialu w Katarze.

Dominik Wardzichowski pracuje w Sport.pl od 2015 r. Relacjonował Euro U-21 i Mistrzostwa Świata U-20 rozgrywane w Polsce. Jest autorem programu „Dogrywka" i współprowadzącym „Sekcji Piłkarskiej" oraz programu „Sport.pl LIVE". Wcześniej współpracował z serwisami Ekstraklasa.net, Sport4fans.pl, SportSlaski.pl, Sport.tvp.pl, a także z telewizją klubową Podbeskidzia Bielsko-Biała.

– Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w ostatnich latach, czyli mundial w Katarze. Mamy nadzieję, że najnowsze zmiany w zespole Sport.pl pozwolą nam jeszcze lepiej przygotować się do tego piłkarskiego święta. Jestem przekonany, że nowa energia w zespole przełoży się na interesujące pomysły i projekty, które spotkają się z uznaniem fanów sportu – mówi Bartosz Raj, dyrektor serwisów Gazeta.pl.

Redaktorem naczelnym Sport.pl pozostaje Łukasz Cegliński, a szefem newsroomu serwisu – Łukasz Godlewski. Z końcem lipca br. współpracę z zespołem zakończy Maciej Kucharski, który od 2021 roku pełnił funkcję dyrektora Sport.pl.