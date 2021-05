Łukasz Cegliński zostanie nowym redaktorem naczelnym serwisu Sport.pl

Łukasz Cegliński obejmie stanowisko redaktora naczelnego serwisu Sport.pl, zastępując Pawła Wilkowicza, który odchodzi z Gazeta.pl. Cegliński przez ostatnie 3 lata związany był z telewizją Polsat Sport, gdzie pełnił rolę wydawcy serwisów informacyjnych, magazynów i transmisji. Pracował także jako komentator i reporter. Zmiany personalne wejdą w życie po zakończeniu EURO 2020, czyli w lipcu 2021 roku.

Łukasz Cegliński rozpoczął swoją zawodową drogę w „Gazecie Wyborczej", w której pracował 12 lat, przez ostatnie dwa pełniąc rolę szefa działu sportowego. Był także redaktorem naczelnym serwisów warszawa.sport.pl i legia.sport.pl. Jest autorem i współautorem książek koszykarskich „Srebrni chłopcy Zagórskiego" i „Mundial pod koszem". Mecze koszykówki komentował też w Eleven Sports, Eurosporcie i Sportklubie. Wielokrotnie spełniał się również jako korespondent sportowy, m.in. podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, wyścigów Formuły 1 czy finału NBA.

– Przyjście tak doświadczonego dziennikarza jak Łukasz Cegliński to wielkie wzmocnienie Sport.pl. Łukasz ma bogatą przeszłość i dziennikarską, i zarządczą. W czasie pracy w Agorze zasłynął z dużych umiejętności rozwijania talentów naszych dziennikarzy i na to też bardzo liczymy teraz. Sport.pl w ostatnich dwóch latach mocno postawił na treści autorskie - to kierunek, w którym nadal chcemy iść. Cieszymy się też, że Łukasz wniesie do naszej redakcji zdobyte w ostatnich latach doświadczenie telewizyjne. Pozwoli to nam jeszcze bardziej rozbudować ofertę formatów wideo – mówi Maciej Kucharski, zastępca dyrektora serwisu.