Ina Lekiewicz nową redaktor naczelną Vouge Polska

Ina Lekiewicz, fotografka i dyrektorka kreatywna od lat pracująca na rynkach międzynarodowych, stanie na czele „Vogue Polska”. Z magazynem po ponad trzech latach żegna się Filip Niedenthal.

Mieszkająca od 8 lat w Londynie Ina Lekiewicz, posiada prawie 20-letnie doświadczenie w branży modowej. W ostatnich latach z sukcesem rozwijała swoje portfolio jako fotografka, dyrektorka kreatywna i reżyserka, pracując dla światowych marek i międzynarodowych edycji Vogue. Do jej klientów należą między innymi Erdem, Preen, Gucci, Alexa Chung, Harrods, Net-a-Porter, Browns, Farfetch, Moda Operandi, Madewell, Anthropologie, H&M i Zara, a także „Vogue Ukraine”, „Vogue Turkey”, „Vogue Portugal”, „Vogue Mexico”, „W” czy „Numero”. Jako specjalistka w dziedzinie mody i komunikacji wizualnej prowadziła wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Condé Nast School of Fashion, Istituto Marangoni i mastered.com.

- Ina Lekiewicz uosabia to, czego luksusowy magazyn o modzie dzisiaj potrzebuje. Jej portfolio i doświadczenie to najlepszy dowód na to, że odnajduje się w najnowszych światowych trendach, a także w pełni rozumie jakie możliwości daje praca w branży mody. Silna pozycja Vogue na polskim rynku i wizja na dalszy rozwój tytułu, z którą przychodzi do nas Ina, pozwala nam patrzeć w przyszłość z entuzjazmem. Cieszę się, że wybór nowej redaktorki naczelnej podziela Anna Wintour, Global Editorial Director Vogue, która z ramienia Condé Nast osobiście zaakceptowała kandydaturę Iny – mówi Kasia Jordan Kulczyk, wydawca „Vogue Polska”.