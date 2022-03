Vogue Polska z nowym cyklem podcastów. Będzie 18 formatów

Wydawca „Vogue Polska” wystartował z cyklem 18 nowych podcastów. Jest to kolejny krok w strategii redakcyjnej i biznesowej wydawnictwa. Wśród autorów znaleźli się m.in.: Orina Krajewska, Wojciech Engelking, Marieta Żukowska, Maria Fredro-Smoleńska, Beata Chomątowska czy Anna Jurgaś.

Pierwsze podcasty pod szyldem „Vogue Polska” zostały uruchomione dwa lata temu. Były one jednak dostępne wyłącznie dla użytkowników premium aplikacji „Vogue Polska”. Jedynie podcasty produkowane razem z partnerami biznesowymi dostępne były dla szerokiej publiczności.

– Postanowiliśmy na poważnie zaangażować się w treści audio. A to oznacza, że chcemy zbudować sobie w tej dziedzinie rozpoznawalność i wiarygodność, przyzwyczaić naszych użytkowników do tego, że regularnie dostarczamy im jakościowe audycje. Polska jest jednym z najprężniej rozwijających się rynków, jeśli chodzi o podcasty. Pandemia jeszcze ten proces przyspieszyła. Treści audio coraz częściej wygrywają z wideo czy artykułami, są też ich ciekawym uzupełnieniem – mówi Hanna Rydlewska, dyrektorka wydawnicza „Vogue Polska.

W nowej ofercie podcastów dostępnych będzie 18 formatów poruszających tematy związane z uniwersum „Vogue Polska”. Treści kulturalne, rozmowy o modzie, tożsamości, stylu życia, psychologii, a nawet „Podcast o podcastach”. Nowe nagrania dostępne będą już od piątku 11 marca na stronie i w aplikacji „Vogue Polska”. Dodatkowo wydawca udostępni je bezpłatnie na platformach Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i Youtube. Nowe podcasty to produkcje własne wydawcy „Vogue Polska”, który poza premierowymi formatami wciąż rozwija treści audio jako produkt reklamowy.

– Podcasty produkowane z partnerami nadal są i będą częścią naszej oferty reklamowej. Wierzymy, że sukces produkcji redakcyjnych będzie wspierać rozwój komercyjnych treści. Walczymy o uwagę naszych odbiorców. Chcemy, żeby było ich jak najwięcej, to oczywiste, ale też staramy się, żeby spędzali z nami jak najwięcej czasu i regularnie do nas wracali. Podcasty budują zaangażowanie użytkowników, a to ono jest dla nas kluczowe. I nie tylko dla nas: na wysoce konkurencyjnym rynku reklamy cyfrowej klienci coraz uważniej przyglądają się temu, do jakiej grupy odbiorców mówią, jakie są ich potrzeby i zwyczaje. Model biznesowy Vogue.pl od początku opierał się o reklamę natywną, akcje specjalne, innowacyjne myślenie. Wierzymy, że inwestycja w podcasty to kontynuacja tej strategii – dodaje Hanna Rydlewska.