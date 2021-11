Jakub Macyszyn objął stanowisko PR Account Executive w agencji Good One PR

Jakub Macyszyn, PR Account Executive, Good One PR

Na stanowisko PR Account Executive w agencji Good One PR awansował Jakub Macyszyn. W ramach obowiązków będzie przygotowywał i realizował strategie komunikacyjne, a także budował relacje z mediami i współpracował z influencerami. Jego działania związane są z takimi markami jak HempKing, Foods Brothers, Pets Diag oraz Fundacji Kultury bez Barier.

Jakub Macyszyn posiada 2,5-letnie doświadczenie w branży public relations, które zdobywał pracując dla takich marek, jak m.in.: Manufaktura Czekolady Chocolate Story, Coders Lab czy Stocznia Cesarska. Wcześniej związany był z gdyńską agencją Ultra Relations, gdzie realizował projekty z zakresu marketingu i public relations. Pracował także jako dziennikarz i prezenter radiowy w Radiu Żnin FM. Jest absolwentem kierunków dyplomacja ze specjalizacją dyplomacja publiczna oraz zarządzanie ze specjalizacją marketing na Uniwersytecie Gdańskim.

Z Good One PR związany jest od października 2020 roku. W strukturze firmy poprzednio obejmował stanowisko Junior Account Executive. Na stanowisku PR Account Executive kontynuuje działania dla marek HempKing, Foods Brothers, Pets Diag oraz Fundacji Kultury bez Barier, a do jego obecnych obowiązków należy przygotowywanie i realizacja strategii komunikacyjnych, budowanie relacji z mediami oraz współpraca z influencerami.

Good One PR to agencja strategicznego zarządzania komunikacją, obecna na polskim rynku od ponad 10 lat. Agencja jest częścią grupy Good One, dzięki czemu zapewnia kompleksowość usług poprzez dostęp do specjalistów z pozostałych obszarów komunikacji, takich jak: digital, social media, SEO i SEM.

