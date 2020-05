Julia Dziurbiejko awansowała na stanowisko Chief Executive Officera w Pathfinder 23 oraz Synthrone

Julia Dziurbiejko, Chief Executive Officer w Pathfinder 23 i Synthrone

Julia Dziurbiejko, Managing Director w spółce Pathfinder 23 od października 2017 roku, obejmuje stanowisko Chief Executive Officera w spółkach Pathfinder 23 oraz Synthrone. Oba podmioty należą do grupy Brand New Galaxy (BNG). W roli Chief Executive Officera zastąpi Michała Glapińskiego, który w kwietniu tego roku objął nowo utworzone stanowisko Chief Growth Officera w BNG.

– W mojej pracy kieruję się zasadą, że sukces agencji to sukces ludzi. Pathfinder 23 oraz Synthrone tworzą wspólnie niesamowitą energię, która odpowiednio pokierowana potrafi zdziałać cuda – zarówno w naszej agencyjnej codzienności, jak i w biznesie naszych klientów. Naszą kulturę organizacyjną budują wyjątkowi, utalentowani ludzie, którzy dzielą się swoją pasją do E-commerce i nowych technologii. Zostanie CEO obu tych spółek to dla mnie ogromny zaszczyt – komentuje Julia Dziurbiejko, nowa Chief Executive Officer Pathfinder 23 i Synthrone.

Julia Dziurbiejko z marketingiem i branżą reklamową związana jest od 2006 roku. Szlify zdobywała w Saatchi & Saatchi Poland, a następnie w S&S IS, tworząc międzynarodowe HUBy specjalizujące się w obsłudze globalnych, regionalnych i lokalnych struktur klientów korporacyjnych. W roli Managing Director tworzyła od podstaw struktury PF23, z sukcesem rozwijając ponad 200-osobowy zespół ekspertów E-commerce z bogatym portfolio globalnych klientów. Na nowym stanowisku Dziurbiejko będzie raportować bezpośrednio do Jakuba Krawczyka, COO BNG.

– To dla mnie niezwykle ważny i emocjonujący moment. Po 15 latach bezpośredniej pracy z bardzo dużymi zespołami, przechodzę na kolejny poziom zarządzania regionalnego. Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie Julia, którą znam od prawie 10 lat, będzie kontynuować to, co wspólnie zaczęliśmy w ramach BNG - czyli rozwój ponad 200-osobowych operacji E-commerce, skupionych wokół Pathfinder 23 i Synthrone. Julia ma unikatowe kompetencje, które przez lata obserwowałem i których efekty towarzyszyły mi w codziennej pracy. Cieszę się, że styl zarządzania Julii będzie jeszcze szerzej realizowany w jej nowej roli jako CEO – podkreśla Michał Glapiński, dotychczasowy CEO Pathfinder 23 i Synthrone, obecnie Chief Growth Officer BNG.

Brand New Galaxy to niezależna platforma integrująca tzw. „smart business solutions” w obszarze marketingu i technologii. Łącznie w ramach BNG pracuje ponad 350 specjalistów i ekspertów. Wszyscy zatrudnieni są w ośmiu podmiotach taki jak Pathfinder 23, Synthrone, Spacecamp, Life on Mars, 8.54, Stratosfera, Man on the Moon oraz New Gravity.

