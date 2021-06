Justyna Michalska obejmie stanowisko redaktor naczelnej serwisu Plotek.pl

Od 1 lipca 2021 r. redaktorką naczelną serwisu show-biznesowego Plotek.pl będzie Justyna Michalska, która redakcją portalu związana jest od 2014 roku. Równocześnie nowo utworzone stanowisko szefa newsroomu Plotek.pl obejmie Andrzej Kulasek.

– Przed Plotkiem ogromne wyzwanie - zamierzamy utrzymać linię programową i prowadzić serwis bez tabloidowych treści, seksizmu, zgodny z naszymi przekonaniami. W świecie clickbajtu stawiamy na jakość i tylko sprawdzone informacje. Nasz cel to rozwój zasięgu, ale też zachowanie charakteru serwisu. To, co odróżnia nas od konkurencji, to brak hejtu. Szukamy nowych dróg, ale pamiętamy o naszym DNA – mówi Justyna Michalska, redaktor naczelna serwisu Plotek.pl.