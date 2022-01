Kacper Studencki zajął stanowisko Dyrektora Marketingu w BMW Polska

Kacper Studencki, Dyrektor Marketingu, BMW Group Polska

Od 1 stycznia 2022 roku stanowisko Dyrektora Marketingu BMW w Polsce objął Kacper Studencki. W nowej roli będzie odpowiadać za tworzenie oraz nadzór nad realizacją strategii marketingowej marki BMW.

Kacper Studencki dołączył do zespołu BMW Group Polska ponad 6 lat temu. Na stanowisku Brand Managera odpowiadał m.in. za zarządzanie komunikacją marki BMW w mediach i działaniami zespołu w obszarach: digital, social media oraz dealer & aftersales marketingu.

Kampanie realizowane przez prowadzony przez niego zespół przyczyniły się do sukcesów biznesowych BMW i były wyróżniane prestiżowymi nagrodami branżowymi, w tym m.in. EFFIE, Golden Arrow czy Mixx Awards. Długofalowa strategia komunikacji doprowadziła do osiągnięcia w 2021 roku silnej pozycji marki w segmencie premium, co znalazło odzwierciedlenie w zajęciu najwyższej lokaty z perspektywy rozpoznawalności marki (Brand Monitor, marki premium, GfK 2021), pożądania marki (TGI, Q1-Q3 2021) oraz wśród zapytań w wyszukiwarce Google.

Kacper Studencki jest absolwentem zarządzania w The Swiss Hotel Management School oraz University of Derby. Przed dołączeniem do BMW Group był związany z Sony, gdzie jako Communication Manager odpowiadał za komunikację marki w kanale Retail (ATL, BTL, CRM).

