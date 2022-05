Karolina Kawska została nowym prezesem zarządu i wspólnikiem agencji Tigers

Karolina Kawska, CEO agencji Tigers

Po siedmiu latach prężnego rozwoju Tigers na rynku agencji digitalowych, Franciszek Georgiew rezygnuje z fotela CEO. Prezesem zarządu i nowym wspólnikiem Tigers zostaje Karolina Kawska.

Karolina Kawska z agencją Tigers związana jest od 2015 roku. W 2020 roku objęła funkcję head of social media, a w czerwcu 2021 awansowała na stanowisko head of customer success. Po rezygnacji z pełnienia funkcji CEO przez Franciszka Georgiewa, twórcy i właściciela Tigers, Kawska pokieruje teraz całą agencją. W planach Tigers na ten rok jest m.in. otwarcie pierwszego lokalnego oddziału agencji w Krakowie i przygotowanie do wejścia na zagraniczne rynki w 2023 roku.

- Przez ostatnie dwa lata koncentrowałam się na budowaniu silnego zespołu Customer Success, który rozwinęłam z 7 do 47 specjalistów oraz znacznym zwiększeniu udziału obsługi klientów z segmentu korporacyjnego. To dobry fundament do dalszej rozbudowy agencji, w której DNA zaszyta jest misja bycia przewodnikiem po digitalowej dżungli. Nie planuję rewolucji w Tigers. Jesteśmy nowoczesną i dobrze działającą organizacją, w której nieustannie walczymy o podnoszenie jakości i efektywności naszej pracy, co doceniają klienci. Przychody agencji podwajamy konsekwentnie z roku na rok, zebraliśmy świetny team specjalistów z rynku i wykształciliśmy managerów, którzy stoją za tym sukcesem. Jestem wdzięczna Franciszkowi oraz wszystkim tym, którzy budowali markę Tigers i przyczynili się do kolejnych sukcesów agencji w minionych 7 latach. Czas na kolejny rozdział - mówi Karolina Kawska, CEO agencji digitalowej Tigers.

Karolina Kawska wraz z funkcją prezesa zarządu, weszła również w posiadanie udziałów w spółce Tigers. Franciszek Georgiew będzie teraz koncentrował swoją uwagę na rozwoju grupy podmiotów działających w obszarach marketingu, technologii i automatyzacji przedsiębiorstw.

- Oddaję stery agencji w momencie jej rozkwitu. Rośniemy najszybciej na rynku, a kolejne oceny satysfakcji klientów dają poczucie dobrze wykonanej pracy. To początek kolejnego rozdziału, w którym Karolina i zbudowany przez nas zespół liderski sięgną razem po kolejne szczyty w obszarze digital marketingu. Moje naturalne talenty i uwolniony czas będę chciał wykorzystać w budowaniu grupy podmiotów z obszarów marketingu i technologii z silnym zapleczem shared services center, a także budować naszą obecność zagranicą z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania. Tigers stanowi esencjonalną część tego planu i jest swego rodzaju wzorem do naśladowania przez nowe przedsięwzięcia. Cieszę się, że przekazuję firmę w tak kompetentne ręce – mówi Franciszek Georgiew, założyciel i właściciel spółki Tigers.

Karolina Kawska w przeszłości pracowała jako prezenterka radiowa i telewizyjna, a w 2012 roku dołączyła do agencji PR Media Forum, gdzie zarządzała zespołem oraz prowadziła projekty głównie w obszarze PR korporacyjnego i zarządzania kryzysowego. W 2018 roku jako PR Manager platformy Storytel uczestniczyła w kreowaniu i realizacji wielokrotnie nagradzanych kampanii promocyjnych. W Tigers od 2015 pełniła rolę head of PR, zaś w okresie marzec 2020 – maj 2021 head of social media. W czerwcu 2021 roku stanęła na czele połączonych zespołów specjalistów, z roli head of customer success, awansowała w maju 2022 na CEO agencji, zostając jednocześnie mniejszościowym udziałowcem spółki.

Agencja Tigers działa na rynku od 2015 roku i specjalizuje się w działaniach z obszaru digital marketingu (social media content, performance, strategia, influencer marketing, foto&video) oraz szkoleniach. Obsługiwane marki to m.in. Motorola, Milwaukee, Salad Story, Runmageddon, Oriflame, mLeasing, Biuro Reklamy WP, BeActive, Dyson, Moliera2, Pomelo.