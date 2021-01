Dominika Kaczor pokieruje pionem edukacyjnym agencji Tigers

Na początku 2021 roku do zespołu agencji Tigers dołącza Dominika Kaczor. Na nowym stanowisku będzie odpowiadać za rozwój oferty edukacyjnej agencji.

W Tigers jej głównym celem jest rozwój obszarów związanych ze szkoleniami oraz budowa zupełnie nowej platformy edukacyjnej, która stanie się przestrzenią wymiany wiedzy dla społeczności: klientów, partnerów i fanów agencji.

Przez ostatnie 4 lata Dominika pracowała w sprawny.marketing, gdzie zajmowała się organizacją szkoleń oraz I Love Marketing – największej konferencji marketingowej w Polsce.

– Nasze szkolenia, (m. in. Jak dla swoich, Hello Google Ads, Budowanie marki na Instagramie) to już branżowa klasyka. Chcąc dalej dynamicznie rozwijać ten segment Tigers, potrzebujemy prawdziwej specjalistki na pokładzie. Kompetencje Dominiki w zakresie event managementu stanowią idealne uzupełnienie naszych planów – mówi Daniel Kotliński, Marketing Manager Tigers.