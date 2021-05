Krzysztof Witoń powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki IPT Fiber

Krzysztof Witoń, wielokrotnie nagradzany menadżer oraz ekspert w dziedzinie sieci szerokopasmowych, stanął na czele IPT Fiber, spółki należącej do grupy InPhoTech. Pokieruje on procesem uruchomienia produkcji unikatowych w skali światowej polskich światłowodów wielordzeniowych.

Krzysztof Witoń z dniem dwudziestego kwietnia 2021 roku został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki IPT Fiber.

Od lat z sukcesami związany jest z branżą telekomunikacyjną. W latach 2018-2020 doradca Infinera Corporation, światowego lidera najnowocześniejszych rozwiązań telekomunikacyjnych. Zrealizowane kontrakty obejmują m.in. sektor obronny w wybranych w krajach NATO w UE. Od 2015 do 2018 współpracował z Huawei, wspierając firmę przy dostarczaniu rozwiązań szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz tworząc spółkę konsolidującą usługi jej utrzymania. Od 2013 do 2014 prezes Grupy Hawe – stworzył m.in. koncepcję pierwszego w Polsce operatora dostarczającego rozwiązania światłowodowe w modelu hurtowym, budując sieci szerokopasmowe w województwie warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim. W latach 2007-2013 pełnomocnik zarządu Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska), odpowiedzialny za uzyskanie finansowania i realizację pierwszych w Polsce projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach funduszy UE w województwie lubuskim i pomorskim oraz powołanie nowatorskiej formuły Otwartej Platformy Inwestycyjnej.

W latach 2005-2007 pracował jako wiceprezes ukraińskiego operatora telekomunikacyjnego UMC (obecnie Vodafone Ukraine), odpowiadając za rozwój usług hurtowych. Wcześniej wiceprezes lub prezes spółek telekomunikacyjnych w Grupie PSE (NOM, Tel-Energo, Telbank i Exatel) w których rozwijał i konsolidował sieci transmisji danych oraz wprowadzał alternatywne usługi telekomunikacyjne. W latach 1983-1995 pracownik Radia Wolna Europa w Nowym Jorku i Monachium, w tym dyrektor działu administracji i realizacji polskiej sekcji RWE, odpowiadający m.in. za parametry transmisji oraz realizację przekazów na żywo. Rzecznik prasowy Związku Zawodowego „Solidarność” w latach 1980-1982. Wieloletni członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, laureat licznych nagród i wyróżnień biznesowych. Ukończył studia w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Maryland w Stanach Zjednoczonych. Prywatnie mąż i spełniony ojciec trzech córek oraz dziadek sześciorga wnucząt.

Założona w 2017 roku IPT Fiber powstała w celu wdrożenia do produkcji masowej innowacyjnych światłowodów nowej generacji, opracowanych i opatentowanych przez badaczy i inżynierów z grupy InPhoTech. Grupa InPhoTech opracowuje, rozwija i komercjalizuje rozwiązania oparte na polskiej technologii światłowodowej, zapoczątkowanej w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku przez lubelskich naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- To zaszczyt, że udało nam się zaprosić do współpracy tak doświadczonego menadżera jak Krzysztof. Jestem głęboko przekonany, że jego wieloletnie doświadczenie w sektorze mediów i telekomunikacji, dogłębna znajomość światowego i lokalnego rynku usługodawców, producentów i klientów rozwiązań FTTx, z optymizmem pozwalają nam patrzeć na dalszy rozwój IPT Fiber w zakresie poszerzania portfolio innowacyjnych produktów światłowodowych, uruchomienia ich produkcji w naszym nowym obiekcie produkcyjno-badawczo-rozwojowym w Lubartowie i ich bezzwłocznej komercjalizacji – i to nie tylko w Polsce – mówi dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, założyciel grupy InPhoTech i prezes zarządu spółki InPhoTech.