Lejla Zaharan-Mszyca dołącza do Bluecloud Interactive jako Head of Strategy

Lejla Zaharan-Mszyca, Head of Strategy, Bluecloud Interactive

Do zespołu agencji Bluecloud Interactive dołącza Lejla Zaharan-Mszyca. Obejmie ona stanowisko Head of Strategy i będzie odpowiedzialna za tworzenie komunikacji dla kluczowych klientów agencji.

Na nowym stanowisku Lejla Zaharan-Mszyca będzie odpowiadać również za działania new business oraz rozwój agencji w zakresie innowacji i niestandardowych rozwiązań dla klientów.

- Zdecydowałam się dołączyć do zespołu BCI, ponieważ wiem, że agencję tworzą zaangażowani ludzie pełni pasji. BCI to agencja o ugruntowanej pozycji na rynku, która dynamicznie się rozwija w zakresie nowych technologii, a jednocześnie nie zapomina o tym, że komunikujemy się z ludźmi. To właśnie podejście z empatią, zrozumieniem i przygotowaniem badawczym do weryfikacji potrzeb klienta spójne jest ze sposobem mojej pracy i moim podejściem – mówi Zaharan-Mszyca.

Lejla Zaharan-Mszyca zarządzać będzie kilkuosobowym zespołem, w skład którego wchodzą m.in. Innovation and Interactive Strategy Manager oraz Digital Strategist.

- Lejla chce prowadzić warsztaty z zakresu tworzenia strategii marki i komunikacji dla Klientów oraz współpracować z zespołem kreatywnym metodą design thinking. Jesteśmy agencją w której cenimy innowacje i niestandardowe podejście do projektów - podkreśla Łukasz Janowski, Managing Partner BCI.

Lejla Zaharan-Mszyca jest kreatywnym strategiem marki i coachem - inspiruje marki i ludzi do zmiany. Od 11 lat pomaga klientom tworzyć strategie komunikacji, aby w pełni mogli realizować swój potencjał, trafnie odpowiadając na potrzeby swoich odbiorców. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych i lokalnych agencjach reklamowych, a także w po stronie Klienta - w PZU. Tworzyła komunikację dla takich marek jak: Danone, Brown-Forman, Nationale-Nederlanden, Panasonic, PZU, Raiffeisen Polbank czy Vichy. Odpowiadała za strategię content marketingową oraz za niestandardowe rozwiązania komunikacyjne.

W 2019 roku otrzymała nagrodę Mobile Trends Awards w kategorii Społeczne/CSR za pomysł na współpracę między PZU a Navi Expert przy kampanii społecznej „Odblaski”. Dobra strategia to dla niej umiejętność znalezienia złotego środka pomiędzy budowaniem marki a zrozumieniem zachowań konsumenta, między odpowiadaniem na biznesowe potrzeby klienta a nieszablonowym podejściem do kreacji. Marka dla niej to połączenie romantyzmu z pragmatyzmem.

Raport interaktywnie.com