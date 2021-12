Anna Kuropatwa nowym Head of Strategy w Havas Media Group

Anna Kuropatwa, Head of Strategy, Havas Media Group

Anna Kuropatwa obejmie stanowisko Head of Strategy w Havas Media Group. Zastąpiła Alicję Cybulską, dotychczasową Chief Strategy Officer w Havas Media Group, która od stycznia obejmie pozycję South East & North Asia Chief Strategy Officer w strukturach Havas na rynku Azji.

Anna jest socjologiem z 16-letnim doświadczeniem w mediach o bardzo szerokim spektrum doświadczenia – badawczym, ekonometrycznym i strategicznym. W 2019 r. metodologia badawcza analizy semantycznej influencerów jej autorstwa zdobyła nagrodę European IAB Research Award w kategorii Media Effectiveness. To dotychczas jedyna taka nagroda wśród agencji mediowych działających na polskim rynku. Jest autorką całego wachlarza narzędzi badawczych wykorzystywanych przez klientów Havas Media Group, w tym Naviscope, Constellation czy Koronabus. Obecnie reprezentuje agencję w nowym, ekskluzywnym programie liderskim branży Marketing Masterminds organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA Polska, jest również członkinią Komitetu Metodologicznego Klubu Mediowego, który ma za zadanie wypracowanie nowych standardów badań mediów. Jurorka branżowych konkursów Effie oraz Festival of Media Awards. W Havas Media Group odpowiada za tworzenie strategii dla największych marek w tym JDE, Carrefour, Red Bull, CD Project Red, Perfetti Van Melle, Hasco Lek etc.

Alicja Cybulska to absolwentka SGGW i Executive MBA University w Calgary, związana zawodowo z Havas Media Group od blisko 20 lat, (od 2009 r. wiceprezes zarządu Havas Media) od stycznia obejmie stanowisko South East & North Asia Chief Strategy Officer z siedzibą w Singapurze. Alicja będzie odpowiedzialna za strategię komunikacji na 10 rynkach Azji Południowo-Wschodniej i Północnej, na których obecny jest Havas.

Alicja Cybulska to ekspertka z blisko 25-letnim doświadczeniem w branży marketingowej. Jest specjalistką rynku mediów w zakresie insightów konsumenckich, tłumaczących ludzkie emocje, motywacje i zachowania na potrzeby komunikacyjne. Jej ogromne doświadczenie w zakresie budowania marek meaningful potwierdzają liczne nagrody, w tym Effie, lokalne i europejskie Mixx Awards czy Innovation Awards. Alicja była wielokrotną członkinią jury najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród: Creative Pool 2021, Innovation Award 2021, Eurobest 2020, D&AD 2020, Festival of Media Award 2020 & Effie 2017, 2019 i 2020. Alicja była również prelegentem wielu branżowych konferencji – w bieżącym roku jej prezentacja „Covid Generation” zdobyła najwyższą ocenę spośród wystąpień na Forum IAB 2021. Prywatnie to zapalona fotografka sportów jeździeckich – była oficjalnym fotografem Polish Eventing Team na Igrzyskach Olimpijskich Tokyo 2020.

Jej zadaniem na nowym stanowisku będzie zbudowanie silnego zespołu strategicznego w tym regionie, wdrożenie wiedzy – w tym metodologii MX, prowadzenie regionalnych przetargów i obsługa największych klientów z wykorzystaniem najważniejszych sieciowych przewag, m.in. zasobów Vivendi czy unikalnych metodologii - Meaningful Brands i Havas Prosumer, a dzięki temu budowanie pozycji Havas w regionie. Jest to ogromne wyróżnienie i uznanie całego dorobku Alicji na rynku polskim, ale też wszystkich projektów międzynarodowych, które prowadziła lub wspierała pracując dla HMG.