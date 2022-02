Jakub Polakowski jako nowy Strategy Director w Havas Intelligence

Jakub Polakowski, Strategy Director, Havas Intelligence

Havas Media Group wzmacnia kompetencje w obszarze strategii komunikacji marketingowej. W lutym do zespołu Havas Intelligence dołączył Jakub Polakowski, który objął stanowisko Strategy Director.

W lutym do Havas Media Group dołączył Jakub Polakowski obejmując stanowisko Strategy Director w zespole strategiczno-badawczym Havas Intelligence. Jakub sprawnie łączy wiedzę o kanałach online i offline – przez ostatnie 8 lat jako Strategy Director w K2 Precise zajmował się tworzeniem strategii mediowych i doradztwem strategicznym zarówno dla głównych klientów agencji, jak i w ramach procesów new business.

Jest to strateg mediowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu klientów z wielu różnych kategorii, m.in. Coca-Cola, Mondelez, Fiat, Honda, Samsung, LG, PZU, Raiffeisen Polbank, UPC, TUI, Allegro, Carrefour, Nutricia, Danone, GSK, USP Zdrowie czy L'Oréal. Współtworzył jeden z pierwszych działów digital media na polskim rynku agencyjnym w ramach Grupy Publicis.

Havas Intelligence to zespół badaczy i strategów odpowiadających za badania i insighty konsumenckie oraz tworzenie strategii komunikacyjnych w Havas Media Group. Zespół wykorzystuje unikatowe metodologie grupy: Meaningful Brands oraz Havas Prosumer do budowania przewagi konkurencyjnej klientów agencji.

Jakub Polakowski na stanowisku Strategy Directora będzie odpowiedzialny za strategiczne wsparcie zarówno obecnych klientów, jak również nowych podczas procesów z obszaru new business. Jego kompetencje wzmocnią także zespół w zakresie rozwoju nowych produktów analityczno-badawczych, pozwalających na bieżące mierzenie efektywności prowadzonych działań reklamowych. Będzie raportować bezpośrednio do szefowej zespołu – Anny Kuropatwy, Head of Strategy.

W skład Havas Media Group wchodzą niezależne podmioty: Havas Media, Arena Media i Fullsix Media, wspierane przez wyspecjalizowane jednostki działające w obszarze Digital Marketingu: Havas E-commerce, Ecselis (performance i multichannel), DBI (data driven marketing), Socialyse (social media i content marketing), LuxHub (komunikacja marek luksusowych i premium) oraz Havas Intelligence (badania i strategia). Od 2013 roku polskim oddziałem Havas Media Group zarządza Małgorzata Węgierek.