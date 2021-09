Beata Magdziarz obejmie stanowisko Chief Digital Officer w Havas Media Group

Beata Magdziarz dołączyła do grona ekspertów digital w grupie Havas Media Group. W październiku 2021 obejmie stanowisko Chief Digital Officer.

Beata Magdziarz to ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze digital marketing oraz digital communication, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania efektywności procesów i sprzedaży. Ostatnio była odpowiedzialna za e-commerce i działania performance w T-Mobile. Kompleksowo odpowiadała za takie obszary digital marketingu jak strategia e-commerce, performance i digital media we wszystkich kanałach online, w tym sem, social media, programmatic, afiliacja oraz za marketing automation, analitykę e-commerce i SEO.

Doświadczenie zdobyła po stronie wydawców (Vertigo Media, LeadR/Netsprint), agencji (GroupM, Socialyse/Havas Media Group) oraz klientów (T-Mobile, Red Bull). Ponadto, jest członkinią jury branżowych konkursów Effie Awards oraz Innovation. Założyła fundację „Her Digital Bar”, propagującą wiedzę o transformacji cyfrowej.

Na stanowisku Chief Digital Officer zastąpi Dominika Wałęgę. Do jej zadań będzie należało dalsze rozwijanie kompetencji, oferty i produktów digitalowych w grupie Havas. Ponadto, będzie odpowiedzialna za zarządzanie i koordynację wszystkich procesów digitalowych w grupie spółek Havas Media Group, wyznaczanie i wdrażanie standardów pracy, nadzór merytoryczny nad przetargami i wsparcie w pozyskiwaniu klientów digital.

– Bardzo cenimy powroty naszych pracowników do zespołu - powrót Beaty do Havas Media Group nie tylko cieszy, ale zapewnia nam bardzo cenną perspektywę klienta, zrozumienie jego potrzeb i biznesu. Szerokie doświadczenie Beaty daje jej kompleksową wiedzę i znajomość środowiska digitalowego, całościowe spojrzenie na każdy projekt z perspektywy agencji, klienta, wydawcy. Jej dołączenie do naszej agencji to kolejny ważny krok w rozwoju ekspertyzy digital marketingowej grupy – mówi Małgorzata Węgierek, CEO Havas Media Group.