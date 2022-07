Anna Kuropatwa nowym Chief Strategy Officerem w Value Media

Anna Kuropatwa, Chief Strategy Officer, Value Media

Anna Kuropatwa, dotychczasowa szefowa działu strategii Havas Media, dołącza do Value Media i obejmuje stanowisko Chief Strategy Officera. Będzie raportować do Rafała Wachnika, Dyrektora Zarządzającego Value Media. Przyjście Ani związane jest z nową strategią rozwoju agencji, której ambicją jest bycie najsilniejszą strategicznie agencją na rynku.

Ania Kuropatwa przez 16 lat była związana z grupą Havas. Przez ostatnie lata pracowała w dziale strategii, finalnie stając na czele całego zespołu. Zdobywczyni IAB Europe Research Award w kategorii Media Effectiveness, jurorka Effie oraz uczestniczka pierwszej edycji Marketing Mastermind IAA, posiada szerokie spektrum doświadczenia w branży komunikacyjnej, obejmujące zarówno projekty strategiczne, badawcze i analityczne.

- Przyjście Ani to ważny krok w realizacji naszej wizji rozwoju. Misją Value Media jest planowanie i wdrażanie pozytywnej zmiany biznesowej dla naszych klientów. By tę misję jak najlepiej realizować, chcemy stale wzmacniać nasze kompetencje strategiczne. Ogromne doświadczenie Ani w tym obszarze otwiera nowe perspektywy rozwoju naszych pracowników, co jest priorytetem dla Value Media. Bardzo się cieszę, że Ania dołącza do naszego zespołu - komentuje Rafał Wachnik, Dyrektor Zarządzający Value Media.

- Od pewnego czasu z zaciekawieniem przyglądałam się rozwojowi i zmianie roli Value Media w Group One. Myślę, że mogę wnieść do agencji zarówno swoje doświadczenie, ale też nowe pomysły. Nie bez znaczenia jest też niesamowita kultura organizacji, którą miałam już okazję poczuć - otwartość oraz świadomość wpływu na to, w którą stronę idzie firma. Chcę bowiem nie tylko uczestniczyć w tej zmianie, ale też mieć na nią realny wpływ. Dlatego postanowiłam dołączyć do zespołu Value Media - komentuje Ania Kuropatwa, Chief Strategy Officer Value Media.

