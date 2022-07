Rafał Wachnik został dyrektorem zarządzającym agencji mediowej Value Media

Rafał Wachnik, dyrektor zarządzający, Value Media

Rafał Wachnik, dotychczasowy Chief Strategy Officer w Group One Media, objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego agencji mediowej Value Media. Jednocześnie dział strategii, za który odpowiada Rafał, zostaje przesunięty do Value Media, co jasno definiuje kierunek rozwoju spółki. Rafał będzie raportować do Kamila Wiszowatego, CEO Group One Media.

Pobierz ebook z rankingiem Agencje marketingowe 2022 roku

Rafał Wachnik z branżą reklamową związany jest od 20 lat. Swoją karierę rozpoczynał w Starcomie, z którym był związany przez pierwsze 16 lat. Ostatnie 5 lat pełnił w Group One rolę szefa strategii.

- Value Media przestało pełnić rolę tradycyjnego domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie i zakup mediów. Dzisiaj pomagamy naszym klientom również budować platformy komunikacji (dzięki kompetencjom Change, Gong, czy Labcon), tworzymy sklepy ecommerce (dzięki kompetencjom SalesTube), wprowadzamy marki na globalne marketplace’y (dzięki kompetencjom Grow Now) czy skalujemy sprzedaż na innych rynkach (dzięki kompetencjom Mediaplus). Moją ambicją jest umacnianie pozycji Value Media jako najsilniejszej strategicznie agencji na rynku - mówi Rafał Wachnik, nowy Dyrektor Zarządzający agencji.

Value Media ma za sobą dobry rok - najwyższa pozycja w rankingu Recma, nowe portfolio klientów m.in. obsługa Orange, czy całej grupy CCC na kilkunastu rynkach europejskich.