Aleksandra Pająk nowym Communication Directorem w Value Media

Aleksandra Pająk, Communication Director w Value Media

Po ponad dekadzie pracy w agencji Zenith, Aleksandra Pająk przeszła do Value Media, gdzie zajmie stanowisko Communication Directora. Dom mediowy należy do grupy komunikacyjnej Group One.

Aleksandra Pająk w Value Media na stanowisku Communications Director będzie rozwijała biznes m.in. takich klientów jak.: Adamed, Suzuki, OTCF (czyli 4F, Under Armour, Outhorn), Grycan, Luxmed czy Synexus. Jej zespół będzie odpowiedzialny za planowanie i zakup kampanii komunikacyjnych 360 oraz działanie na styku komunikacji, mediów i marketingu w szeroko rozumianym innowacyjnym podejściu do biznesu Klienta jako partner.

Z branżą mediową Aleksandra Pająk związana jest od 2004 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała z ZenithOptimedia Group, a następnie od 2015 roku w agencji Zenith, z którą związana była do 2020 roku. W ciągu ostatnich lat jako Communication and Business Director odpowiadała za strategię komunikacji takich firm jak m.in. Wedel, GSK, Santander, Essity, Lactalis, czy Sanofi.

Dom mediowy Value Media należy do Group One. W ramach grupy funkcjonują również dwa inne domy mediowe: RL Media – stworzony z udziałem Roberta Lewandowskiego oraz Mediaplus. Oprócz tego są również 2 full serwisowe agencje kreatywne: Change Serviceplan i GONG. Model „Dom Komunikacji” i bliska współpraca pomiędzy podmiotami w grupie sprawia, że Group One oferuje kompleksową i zintegrowaną obsługę.

Agencja Group One funkcjonuje na rynku od 2013 roku. Obecnie zatrudnia ponad 400 osób. Oferuje klientom wachlarz usług, poczynając od strategicznych, przez kreatywne i mediowe, aż po technologiczne. Ponad 60 procent biznesu Group One to projekty on-linowe, które realizowane są z wykorzystaniem silnych relacji m.in. z Facebookiem i Google.

Więcej na temat zmian personalnych w branży marketingowej znajdziesz w serwisie interaktywnie.com, w zakładce Personalia.

Pobierz pdf z raportem zawierającym ranking