Marcin Kordowski nowym Head of SEO w Havas Media Group

Marcin Kordowski, Head of SEO w Havas Media Group

Havas Media Group wzmacnia kompetencje digitalowe - tym razem w zakresie SEO. Do agencji we wrześniu 2020 roku dołączył Marcin Kordowski, obejmując stanowisko Head of SEO.

Z początkiem września z agencją mediową Havas Media Group współpracuje ekspert z ponad 16-letnim doświadczeniem w zakresie SEO, content marketingu i "digital marketingu" – Marcin Kordowski. Objął on stanowisko Head of SEO i będzie raportować bezpośrednio do Dominika Wałęgi, Chief Digital Officer’a.

Jest to kolejny krok w rozwoju digitalowej oferty Havas Media Group, która stawia na ciągłe udoskonalanie i wzmacnianie kompetencji w tym obszarze. Do zadań Marcina będzie należeć rozwój usług SEO, content marketingu i tworzenie strategii dla klientów HMG w zakresie pozyskiwania ruchu z wyników organicznych wyszukiwarek.

- Marcin to jeden z najlepszych ekspertów SEO na rynku. Dzięki jego doświadczeniu jesteśmy w stanie tworzyć jeszcze lepsze strategie budowania kompleksowej oferty komunikacji w ekosystemie digital – mówi Dominik Wałęga Chief Digital Officer Havas Media Group.

Marcin Kordowski jest pasjonatem innowacyjnego podejścia do biznesu w sieci, entuzjastą zdrowego trybu życia, solidnego rocka i skrzypiec. Z sukcesem budował zespoły SEO w agencji (K2) i po stronie klienta (znanylekarz.pl, head of global SEO dla 4financew 17 krajach) oraz stworzył wiele projektów e-commerce. Występuje na najważniejszych konferencjach poświęconych digital marketingowi w obszarach B2B i B2C, oraz jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W swoim biznesowym portfolio posiada ponad 300 projektów zrealizowanych w 30 krajach. Jest audytorem SEO i strategiem CRM, a także współautorem książki ‘Marketing Internetowy, nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki’. Trener, szkoleniowiec i mentor.

Havas Media Group nieustannie wzmacnia kompetencje digitalowe Poza standardowym zestawem narzędzi marketingowych realizuje kampanie na Allegro czy jeszcze nieobecnym w Polsce – Amazon, pracując dla liderów kategorii m.in. PKO BP, PLL LOT (40 rynków globalnie), doradzając przy tym największym marketerom w zakresie data driven marketingu takich jak. m.in. Canal+, PKO BP, LOT, Hyundai, Dr Oetker i wielu innym.