Marcin Meller nowym redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski

16 listopada stanowisko redaktora naczelnego Wirtualnej Polski obejmie Marcin Meller. Piotr Mieśnik, który przez ostatnie miesiące pełnił te obowiązki, obejmie stanowisko zastępcy redaktora naczelnego.

Redaktorowi naczelnemu będzie podlegać kilkuset dziennikarzy i wydawców m.in. z redakcji WP Wiadomości, money.pl, WP SportoweFakty i kilkunastu innych serwisów należących do Wirtualnej Polski.

– Przychodzę do świetnie działającej, nowoczesnej firmy medialnej, lidera rynku, więc chcę utrzymać to, co bardzo dobrze działa i dodać atuty ze świata klasycznego dziennikarstwa, z którego się wywodzę. W moim blisko trzydziestoletnim życiu zawodowym oglądałem świat z bardzo różnych perspektyw, liczę, że teraz to w pełni zaprocentuje. Będę starał się, by Wirtualna Polska była medium środka, otwartym na głosy i opinie z różnych stron i środowisk. Mam nadzieję, że dzięki skali i sile WP będę mógł dodać wartości i rumieńców polskiej rzeczywistości medialno-społecznej – mówi Marcin Meller, nowy redaktor naczelny Wirtualnej Polski.