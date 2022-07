Marcin Talarek jako Associate Creative Director w agencji kreatywnej GONG

Marcin Talarek, Associate Creative Director, agencja GONG

Marcin Talarek objął stanowisko Associate Creative Directora w agencji kreatywnej GONG (Group One). W nowej roli będzie odpowiedzialny za kierowanie pracami zespołów kreatywnych agencji.

Marcin od 19 lat zajmuje się tworzeniem oraz wspieraniem innych w kreowaniu niestandardowej komunikacji marek, organizacji, ruchów społecznych oraz instytucji państwowych i kultury. Doświadczenie zdobywał współtworząc m.in. komunikację dla: Grupy Żywiec, Mercedes-Benz Polska, Samsung Electronics, Polskiego Czerwonego Krzyża, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jako nowy Associate Creative Director raportuje do Michała Bucholca, Dyrektora Kreatywnego GONG.

Od 2008 roku jest jurorem Konkursu KTR w kategoriach: Cyber, Digital, Active Advertising, Digital Craft. Przewodniczył pracom jury Young Creatives Cannes Cyber, kategorii Digital&Mobile oraz współtworzył kategorię Technology. Od 2019 roku pełni funkcję członka zarządu Klubu Twórców Reklamy KTR. Ponadto jest członkiem komitetu organizacyjnego Innovation 2021 oraz prowadzącym i współtwórcą Akademii Young Creatives. W wolnych chwilach - fotograf obywatelski (nominacja Grand Press Photo 2021 w kategorii Zdjęcia pojedyncze / Wydarzenia).

- Dołączenie do zespołu Marcina Talarka to dla nas ogromne wzmocnienie i szansa. Marcin jest osobą, która łączy dwie dekady doświadczeń z najnowszymi technologiami ze świetnym wyczuciem współczesnej komunikacji, potwierdzonym wieloma wyróżnieniami na największych światowych festiwalach reklamy. Nie bez znaczenia jest również dotychczasowe zaangażowanie Marcina w tematy społeczne - jako agencja chcemy pracować z markami, które stawiają na odpowiedzialność społeczną i nie boją się nowych wyzwań w tym zakresie - komentuje Bartek Gołębiowski, Founder & Managing Partner, GONG.

Projekty, w które Marcin Talarek był zaangażowany jako kreatywny i dyrektor kreatywny nagradzane były na Międzynarodowym Festiwalu Kreatywności Cannes Lions (Złoty Lew w kategorii Cyber, Srebro w kategorii Media Lions, Brąz w kategorii PR, nominacje w kategoriach Direct i PR), dwukrotnie na D&AD (Drewniany Ołówek w kategorii Integrated&Earned Media, Grafitowy Ołówek w kategorii Most Outstanding Interactive & Digital Media) a także na takich festiwalach jak One Show, Clio, Golden Drum (Good Cause Grand Prix), Webby, Eurobest, KTR, Innovation (Grand Prix) czy Effie.

O projektach, które współtworzył pisały m.in.: Bloomberg Businessweek, Creativity Online, Gazeta Wyborcza, Fast Company, Harper’s Bazaar, Le Monde/M, Noizz, Onet, Polityka, PSFK, Taschen. Były także pokazywane w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, podczas Milan Design Week, Łódź Design Festival a także w Muzeum Narodowym - stałej Galerii Polskiego Designu.

