Marek Różycki jako Managing Director Business w Pathfinder 23

Marek Różycki, Managing Director Business, Pathfinder 23

Wraz z początkiem sierpnia wprowadzone zostaną zmiany na poziomie zarządu Pathfinder 23, największej agencji wchodzącej w skład grupy Brand New Galaxy. Nowy zarząd składać się będzie z dwóch co-managing directorów. Marek Różycki obejmie stanowisko Managing Director Business, a Tomasz Waligóra Managing Director Products & Services. Ich zadaniem będzie wdrożenie nowej strategii działania agencji, adekwatnej do zmieniających się potrzeb globalnych klientów agencji.

Marek Różycki i Tomasz Waligóra są jednymi z założycieli agencji PF23 i pracują w niej na stanowiskach menadżerskich od początku jej istnienia.

- Obserwujemy ciągłą ewolucję potrzeb klienta wynikającą z szybkiego rozwoju samego E-commerce, technologii, jak i coraz większej dostępności danych. Przyszłość widzimy w coraz większej integracji – produkty i usługi odpowiadają lub wyprzedzają potrzeby biznesowe klientów, jednocześnie rośnie poziom ich złożoności i osadzenia w danych. To powoduje, że potrzebne jest łączenie zespołów sprzedażowych i Client Service z inżynierami lub konsultantami od strategii, produktów i danych – tłumaczy Tomek Waligóra.

Jak dodał Marek Różycki, nowa struktura zarządu odpowiada obecne potrzeby rynku.

– Wychodzimy z różnych doświadczeń i kompetencji, dlatego teraz łączymy siły, żeby wspólnie przeprowadzić ten proces integracji – mówi Marek Różycki.

Pełniąca do tej pory funkcje CEO – Julia Dziurbiejko, oraz Executive Vice President Szymon Domżał wchodzą w skład nowoutworzonego zespołu w ramach Brand New Galaxy, którego celem jest praca nad rozwojem zintegrowanej oferty E-commerce spółek BNG oraz wspieranie i współpraca ze wszystkimi agencjami w grupie.

Pathfinder 23 zajmuje się aktywacją marek w obszarze E-commerce. Zespół agencji liczy obecnie ponad 250 osób. Globalnymi klientami Pathfinder 23 są między innymi Coty, Bayer, Royal Canin, 3M, Lindt. Agencja wchodzi w skład grupy Brand New Galaxy (BNG).

Brand New Galaxy jest to natomiast niezależny holding agencji marketingowych i technologicznych, założony w Warszawie w 2017 roku. Firma liczy obecnie ponad 500 pracowników i ma siedziby na trzech kontynentach. Holding jest członkiem MDC Global Affiliates. Do BNG należą: Pathfinder 23 - agencja E-commerce; Life on Mars - dom produkcyjny fashion&beauty; Spacecamp - agencja digital; Synthrone - platforma automatyzacji E-commerce; Voyager - agencja E-business, New Gravity – software house; Robonauts Pictures - dom produkcyjny ze specjalizacją E-commerce; Content26 - Amazon content & advertising; Man on the Moon - HR Agency oraz Brand New Galaxy MEA (regionalne biuro w Dubaju) i Brand New Galaxy AMS.

