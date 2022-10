Marta Tyszer, Managing Partner, PR Calling

Marta Tyszer objęła funkcję Managing Partnera w PR Calling i dołączyła do zarządu agencji, założonej i prowadzonej od 2014 r. przez Katarzynę Dworzyńską. Jest odpowiedzialna za realizację strategii biznesowej firmy, budowanie i rozwój relacji biznesowych z klientami, zarządzanie zespołem managerów oraz nadzorowanie najważniejszych projektów i wewnętrznych procesów agencyjnych.

Do zespołu PR Calling Marta Tyszer dołączyła w 2019 roku, zajmując stanowisko PR & Communication Managera. Do jej głównych obowiązków należało wówczas zarządzanie zespołem konsultantów, utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami agencji oraz dbanie o najwyższe standardy obsługi. W roku 2021 zmianie uległa struktura organizacyjna PR Calling – powstały dwa obszary kompetencji B2B Practice oraz Fin & Tech Practice, oraz wydzielona rola Growth Managera, którą objęła Tyszer.

Jako partner zarządzający Tyszer odpowiada za dalszą realizację strategii biznesowej firmy, budowanie i rozwój relacji biznesowych z klientami, zarządzanie zespołem managerów oraz nadzorowanie najważniejszych projektów i wewnętrznych procesów agencyjnych.

Z branżą mediów i public relations związana jest od blisko 15 lat. Bezpośrednio przed dołączeniem do agencji, pracowała w departamentach komunikacji największych firm tzw. Wielkiej Czwórki (EY, KPMG), gdzie odpowiadała za kontakt z mediami i funkcjonowanie biura prasowego. Pracę w komunikacji zaczęła w agencji PR Weber Shandwick, gdzie realizowała kampanie produktowe i korporacyjne dla firm w obszarach consumer, healthcare, financial oraz technology (m.in. Laboratoire Dermatologique Bioderma, Nespresso, Nestlé, The Walt Disney Company, MasterCard, Microsoft, Mrs.Sporty, Alpro soya, BZ WBK, Discovery Networks Central Europe).

Marta Tyszer jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

PR Calling to agencja PR specjalizująca się w obsłudze firm kierujących ofertę do rynku B2B, których wspólnym mianownikiem są nowe technologie. Do grona jej klientów należą m.in. PayU, Audioteka, Mindshare, iTaxi, Apaczka, PayPo, SmartLunch, Czysta3.vc, Lendi, Billennium czy Talent Place.

- Przez ostatnie lata PR Calling przeszło gruntowne zmiany. Testowaliśmy różne rozwiązania, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby rynku i umocnią agencję w kluczowych obszarach kompetencji. W ten sposób wypracowaliśmy nową strukturę organizacyjną, powołaliśmy B2B Practice oraz Fin & Tech Practice. Jednocześnie wciąż udoskonalaliśmy nasze wewnętrzne procesy – zarówno te gwarantujące ponadprzeciętną jakość świadczonych przez nas usług PR, jak i te związane z pozyskiwaniem nowych klientów. Podczas zachodzących zmian wkład Marty Tyszer był nieoceniony. Marta dała się poznać jako osoba niezwykle kreatywna, zaangażowana i ambitna, a przede wszystkim doskonale rozumiejąca kierunek, w którym agencja powinna podążać. Brała udział w transformacji firmy na wszystkich jej etapach, a jej rola była kluczowa. W efekcie rok 2021 zamknęliśmy z 81% wzrostem obrotów, a 2022 będzie dla nas rekordowy – komentuje Katarzyna Dworzyńska, Head of Business.