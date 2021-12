Roman Terelak jako Managing Partner w Space Cat Industries

Roman Terelak, Managing Partner, Space Cat Industries

Do grona zarządzających agencją Space Cat Industries dołączył Roman Terelak obejmując stanowisko Managing Partner. Wspólnie z założycielami agencji - Maciejem Skrzypczakiem i Bartem Woźniakiem - zajmie się rozwojem biznesu, zarządzaniem zespołem i koordynacją projektów dla kluczowych klientów, a także dalszym rozwojem kompetencji agencji w obszarze działań marketingowych na TikToku.

Roman Terelak jest związany z branżą reklamową od 2009 roku. Przez ostatnie 1,5 roku zajmował się współpracą z kluczowymi klientami w ByteDance, spółce będącej właścicielem platformy TikTok. Jako Business Partnerships Manager koordynował współpracę reklamową w Polsce z największymi klientami TikToka w obszarach technologii, telekomunikacji, retailu i mediów.

Wcześniej przed prawie 6 lat swoje kompetencje rozwijał w grupie Dentsu, początkowo jako Group Account Manager w spółce Isobar Poland, gdzie odpowiadał za zarządzanie zespołem realizującym projekty z obszarów digital marketingu m.in. dla Huawei, AXA Polska, ITI Neovision (nc+), Unipetrol, Unilever. W 2016 roku przejął funkcję New Business Directora w Posterscope a następnie Dentsu X. W obu spółkach odpowiadał za rozwój biznesu, koordynował procesy przetargowe i zespoły new business pracując m.in. dla marek Coca-Cola, adidas, Onet.pl i PGNiG.

- Moja praca w TikToku, uczestniczenie w rozwoju platformy i współpraca przy komunikacji największych marek pozwala na jasne wnioski - kluczem do efektywnych kampanii są przede wszystkim odpowiednia strategia, głębokie zrozumienie sposobu komunikacji i decyzji zakupowych nowych pokoleń oraz wartościowy content. Space Cat świetnie sobie radzi w tym zakresie. Przyszły rok będzie czasem, w którym TikTok na stałe wpisze się do marketing miksu dużych marek. Dla wielu będzie to największa zmiana komunikacyjna od czasu pojawienia się Facebooka. Dlatego zdecydowałem się na dołączenie do kierownictwa wiodącej agencji specjalizującej się w TikTok marketingu - Roman Terelak.

Agencja Space Cat Industries, założona w lutym 2020 przez Macieja Skrzypczaka (wcześniej CEO Gameset i Lubię to – linked by Isobar) i Barta Woźniaka, zrzesza ekspertów z dziedziny digital marketingu, których celem jest wsparcie marek w zakresie komunikacji do Pokolenia Z. Agencja specjalizuje się w działaniach na platformie TikTok, we współpracy z influencerami, social commerce oraz produkcji video. Do grona klientów należą: InPost, New Balance, Plush, Empik, Sanofi. Strategicznymi inwestorami spółki są Golden Coil (Piotr Żak i Martyna Karaś), a także Maciej Bielicki i Yuri Drabent.

