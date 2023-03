Z początkiem marca Michał Grzebyk objął stanowisko PR & Content Marketing Directora w ContentHouse. Do tej pory zajął stanowisko Head of PR & Content Marketing, a wcześniej PR & Content Marketing Managera. Z agencją związany jest od 2016 roku, a od 2009 roku rozwija swoją karierę w PR i marketingu.

Nowy PR & Content Marketing Director będzie osobą odpowiedzialną za wdrażanie i uruchamianie procesów strategicznych, zarówno dla klientów, jak i samego ContentHouse. Zadaniem Michała Grzebyka jest udział w rozwoju obsługi i efektywności współpracy z klientami. W najbliższym czasie będzie współodpowiedzialny za poszerzenie kompetencji zespołu w obszarze tworzenia contentu dla e-commerce oraz wdrażanie rozwiązań technologicznych służących automatyzacji i analityce tworzonych treści. Wspólnie z zarządem ustala też ścieżki edukacyjne dla zespołu, obszary poszerzania kompetencji pracowników oraz plany rozwojowe.

– Pracuje z Michałem już wiele lat i widzę jego olbrzymi wkład w rozwój naszej firmy. Dzięki jego kompetencjom i zaangażowaniu udało nam się osiągać kolejne etapy rozwoju szybciej i skuteczniej. Oprócz swoich kompetencji merytorycznych, Michał jest dodatkowo człowiekiem, który motywuje ludzi wokół siebie do kreatywności i szukania niesztampowych rozwiązań, co ma szczególne znaczenie w obszarze content marketingu – komentuje awans Grzegorz Miłkowski, CEO ContentHouse.

– Cieszę się na kolejny etap prac z zespołem, który na co dzień daje mi motywację do działania i poszerzania kompetencji. Wierzę, że czeka nas jeszcze wiele interesujących, trudnych, ale przez to rozwijających zadań – mówi Michał Grzebyk, PR & Content Marketing Director w ContentHouse.