Redakcje "Wysokich Obcasów" – tygodnika, serwisu Wysokieobcasy.pl oraz miesięcznika "Wysokie Obcasy Extra" będą mieć nową naczelną. Od 1 grudnia będzie nią Monika Tutak-Goll. To dziennikarka i redaktorka, związana z marką "Wysokie Obcasy" od ponad 12 lat.

Redakcja "Gazety Wyborczej" zdecydowała w listopadzie 2022 roku o powołaniu Moniki Tutak-Goll na stanowisko szefowej jej flagowej marki dla ambitnych, ciekawych świata czytelniczek – "Wysokich Obcasów". Objęcie przez nią sterów wszystkich redakcji marki – tygodnika, serwisu Wysokieobcasy.pl i miesięcznika "Wysokie Obcasy Extra" nastąpi 1 grudnia bieżącego roku.

– Zdecydowaliśmy się powierzyć Monice markę bardzo silną misyjnie i biznesowo, bo widzimy, że jest jej oddana całym sercem. Za wyborem Moniki stoją też jej cechy charakteru – to osoba, która szanuje ludzi i jest wierna wartościom bliskim całej "Wyborczej". A przy tym zespół "Wysokich Obcasów" ceni Monikę i darzy ją zaufaniem – to dla mnie bardzo istotne kryterium przy wyborze nowej szefowej tej marki – wyjaśnia Aleksandra Sobczak, zastępczyni redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" i szefowa Wyborcza.pl.

Monika Tutak-Goll to dziennikarka i redaktorka od 12 lat związana z "Wysokimi Obcasami". Od 8 jest ich wicenaczelną – pracowała kolejno z Agnieszką Jucewicz, Pauliną Reiter, Ewą Wieczorek i Aleksandrą Klich. To absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Szkoły Reportażu w Instytucie Reportażu. Od lat zajmuje się prawami kobiet w Polsce.

– "Wysokie Obcasy" i "Wysokie Obcasy Extra" to wyjątkowa społeczność wiernych czytelniczek i czytelników oraz świetny zespół, złożony z wybitnych osobowości. Wyznajemy te same wartości, więc jestem przekonana, że mamy dobrą relację opartą na wzajemnym zaufaniu. Zrobię wszystko, by go nie zawieść. Od wielu lat tworzymy także Wysokieobcasy.pl - reagujący na wydarzenia, wiarygodny serwis, który porusza tematy, jakich nie podejmują inne media i dociera tam, gdzie nie dostają się inni. Chciałabym, by naszej redakcji nigdy nie zabrakło tej odwagi i niezależności – mówi Monika Tutak-Goll.