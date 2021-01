Pablo Dominguez Agregan wraca do 180heartbeats + JUNG v MATT na stanowisko Associate Creative Directora

Pablo Dominguez Agregan, Associate Creative Director, 180heartbeats Jung v Matt

Pablo Dominguez Agregan, zdobywca pięciu Lwów Cannes Lions, a także 80 innych nagród i wyróżnień w międzynarodowych czy krajowych konkursach, wraca do agencji 180heartbeats + JUNG v MATT. Jako Associate Creative Director odpowiada za prace kreatywne dla Burger King, Ben& Jerry's, Pyszne.pl i Nike. Pracuje z nowym juniorskim teamem, z doświadczeniem m.in. w USA i Holandii - Antoniną Ruszkowską oraz Aleksandrem Madejem.

Pochodzący z hiszpańskiej Galicji Pablo Dominguez w 180heartbeats zaczynał swoją przygodę z reklamą. Przyjechał do Polski wiosną 2015 roku na staż w ramach Talent Programu. W ciągu trzech lat spędzonych w 180heartbeats, przeszedł drogę od stażysty do art directora. Pracował dla OBI, Allegro, Ben&Jerry's, Dakea, San Miguel i Canal+. Największy sukces odniósł wymyślając "Niezniszczalną Tęczę" dla Ben&Jerry's w 2018 roku. Kampanię nagrodzono dwoma srebrnymi i trzema brązowymi Lwami, a także D&AD Awards, The One Show, Andy, Clio, Eurobest, Epica i wieloma innymi wyróżnieniami. W lipcu 2018 roku przeszedł do DDB Warszawa, gdzie jako senior art director pracował m.in. dla marek McDonald's, Volkswagen i Huawei.

- Bardzo się cieszę, że wracam do 180heartbeats. To agencja, w której niezwykle ceni się kreatywność. Pokazuje to od lat, ostatnio zdobywając tytuł Agencji Roku w KTR. Zaczynałem tutaj swoją zawodową karierę i jestem bardzo wdzięczny za nową możliwość rozwoju w tej właśnie agencji - komentuje Pablo Dominguez Agregan, Associate Creative Director 180heartbeats JUNG v MATT.

Zatrudniając Pablo Domingueza, 180heartbeats jako 10. najlepsza niezależna kreatywna agencja Cannes Lions 2019 i Agencja Reklamowa Roku 2020 w KTR, chce rozwijać portfolio nagradzanych i efektywnych pomysłów.

- Oprócz talentu, Pablo ma w sobie wspaniałą, pozytywną energię, za którą tęskniliśmy w 180. Nowy rok zaczynamy więc pełni optymizmu, że ten powrót przyniesie dużo dobrego w tych skomplikowanych czasach - mówi Mikołaj Sadowski, chief Creative Officer & partner 180heartbeats JUNG v MATT.

W 180heartbeats jako Associate Creative Director będzie pracował dla Burger King, Ben&Jerry's, Pyszne.pl, Nike. Zarządza nowym teamem kreatywnym, który równolegle dołączył do agencji. Tworzą go: Antonia Ruszkowska, junior art director oraz Aleksander Madej, junior copywriter. Ruszkowska pierwsze kroki w reklamie stawiała w BeCore Experiential Marketing w Los Angeles, gdzie uczestniczyła w tworzeniu eventów, m.in. dla RedBull, Disney, CBS Super Bowl, XBOX, Amazon, White Claw, Harley Davidson, Twitch, PUBG, BNP Paribas Open oraz wielu innych. Ukończyła szkołę filmową w Kalifornii - Dodge College Of Film And Media Arts (PR & Advertising i Graphic Design).

Natomiast Aleksander Madej przez 1,5 roku zdobywał doświadczenie w agencji digitalowej „Riff" w Amsterdamie - m.in. odpowiadał za social media The Ocean Cleanup, holenderskiej organizacji, która pomaga ratować oceany przed zaśmieceniem. Wcześniej pracował także w marketingu Philip Morris International w Lozannie i Warszawie. Absolwent State University of New York oraz New York University in Prague, który w tym roku broni tytułu magistra na University of Amsterdam.