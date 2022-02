Red Bull Mobile z nową kampanią wizerunkową. Bohaterowie marki lewitują do góry nogami

telefon, smartfon, kobieta, fot. Free-photos, pixabay

Widok ludzi wpatrzonych w ekrany smartfonów dziś już nikogo nie dziwi. Ale w Red Bull Mobile jest zupełnie inaczej - bohaterowie nowej wizerunkowej kampanii marki lewitują do góry nogami. W świecie Red Bull Mobile każdy może mieć własny mikrokosmos - przekonują pomysłodawcy kampanii z agencji 180heartbeats +JUNG v MATT.

Nawet na spacerze z psem czy w kolejce do foodtracka. Pięć kolorowych, nieszablonowych postaci i filmów tej kampanii ma pokazać potencjalnym klientom, że mimo szarej zimy, Red Bull Mobile nie jest typowym operatorem komórkowym. Również hasło kampanii ich do tego zachęca: Sieć, która obróci Twoim światem.

Od początku istnienia marki w Polsce - a to już dziesięć lat - zaprasza konsumentów do świata pełnego pasji, marzeń, muzyki i wszystkiego, co nieoczywiste.

- Dzięki usługom mobilnym dajemy naszym użytkownikom możliwość realizacji swoich "zajawek", a możliwości są tu nieograniczone. Najnowszą kampanią udowadniamy i podpowiadamy - jeżeli chcesz żyć ciekawie, to nawet najprostsze czynności - jak wyjście z psem, czy słuchanie muzyki - mogą być czymś wyjątkowym i nieszablonowym, bo w sieci Red Bull Mobile niewiele jest Cię w stanie ograniczyć - czytamy w informacji prasowej Red Bull Mobile.

Wszyscy bohaterowie - w przeciwieństwie do otaczającej ich rzeczywistości - unoszą się do góry nogami nad ziemią.

- Koncept jest wynikową dwóch światów, które łączy w sobie Red Bull Mobile. Przenika się tu więc nieszablonowy brak ograniczeń mobilnych z autentyczną dawką energii ze świata Red Bulla - mówi Tomasz Bujok, cretive director 180heartbeats +JUNG v MATT.

Dodatkowo Red Bull Mobile przypomina w kampanii o najniższych abonamentach. Działania są prowadzona w Internecie i potrwają do końca marca. W ramach zrealizowano 5 filmów, wyreżyserowanych przez Filipa Załuskę oraz kreacji z wykorzystaniem zdjęć wykonanych przez Olę Walków. Za produkcję odpowiada dom produkcyjny F25.

