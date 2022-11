Renata Stefanowska objęła funkcję dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji Business Centre Club. Nowa dyrektor, w ramach zmian organizacyjnych w BCC, odpowiedzialna będzie m.in. za wdrożenie nowej strategii komunikacji marketingowej, wzmocnienie marki oraz dostosowanie oferty do zmian rynkowych, adekwatnie do wartości istotnych dla członków Klubu.

Renata Stefanowska wnosi do BCC swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w marketingu, komunikacji i zarządzaniu marką. Składa się na nie m.in. 15 lat pracy w międzynarodowej firmie audytorsko-doradczej Mazars, gdzie była odpowiedzialna za strategię marki, komunikację, rozpowszechnianie wiedzy i zarządzanie reputacją w Polsce. Przed dołączeniem do Mazars była odpowiedzialna za marketing w Calyon – polskim oddziale banku korporacyjnego i inwestycyjnego grupy Credit Agricole (obecnie Credit Agricole Bank Polska).

W Business Centre Club Renata Stefanowska będzie odpowiedzialna za wzmocnienie marki oraz współpracę z Członkami Klubu, współpracując w tym celu z Zarządem BCC.

- Bardzo dziękuję za okazane zaufanie i zaproszenie do pracy dla Business Centre Club. BCC to połączenie 30-letniej tradycji i eksperckiej wiedzy ze znajomością potrzeb dzisiejszego biznesu. Współcześni przedsiębiorcy oczekują otwartości, przejrzystej i sprawnej komunikacji dopasowanej do ich potrzeb. Cieszę się, że będę mogła przyczynić się do rozwoju naszej oferty i projektów w kanałach online. Chcemy, aby wizerunek BCC oddawał charakter oraz najważniejsze cechy organizacji, dzięki którym zawdzięczamy dynamiczny rozwój. Zależy nam, by podkreślał również naszą misję, jaką jest bycie nowoczesnym klubem przedsiębiorców, aktywnie kreującym rzeczywistość gospodarczą i łączącym ludzi biznesu oraz bycie ekspertem od spraw ważnych dla naszych członków - mówi Renata Stefanowska, dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji BCC.