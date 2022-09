Tomasz Trzósło, Head of Marketing Analytics, Bluerank

Tomasz Trzósło został nowym Head of Marketing Analytics w agencji Blue Rank. Jako szef analityki internetowej będzie odpowiedzialny za rozszerzanie oferty analitycznej, a także nadzorowanie bieżących projektów i pozyskiwanie nowych.

Tomasz Trzósło pracuje w branży e-commerce od 2008 roku. Wcześniej pracował jako konsultant i strateg. Jest e-marketerem, trenerem marketingu internetowego - ekspertem w zakresie SEM, UX oraz analizy danych płynących z narzędzia Google Analytics. Był jednym z 30 certyfikowanych trenerów Google Ads w Polsce od 2013 roku (aż do zakończenia programu w w 2018 roku). Pracował w agencjach interaktywnych (Noril, Krakweb, DevaGroup i również w Bluerank). Prowadził też własną agencję – ROIExperts.pl.

- Przedstawiona wizja rozwoju firmy, a szczególnie analityki w Bluerank współgra z moimi wyobrażeniami o nowoczesnej agencji, w której dane odgrywają kluczową rolę. Kierunek jest jasny, analityka jeszcze bardziej ma stanowić fundament każdej oferty jaką przygotujemy – zapowiada Tomasz Trzósło Head of Marketing Analytics, Bluerank.

Tomasz Trzósło jest autorem dwóch książek o marketingu internetowym w wyszukiwarce: Zostań certyfikowanym specjalistą Google Ads wydanej z PWN i Marketing internetowy w Google. Pozycjonowanie, Ads & Analytics dla biznesu, e-commerce, marketerów.

Bluerank stawia na analitykę, ponieważ traktuje ją strategicznie w kontekście rozwoju całej agencji. Analityka to obszar niezbędny dla podejścia data driven do realizacji projektów zgodnie z ideą customer journey. To właśnie dobrze zebrane, zinterpretowane oraz wykorzystane dane sprawiają, że agencja jest konkurencyjnym i pożądanym partnerem dla firm w Polsce i za granicą.

- Analityka jest jednym z kluczowych obszarów działania Bluerank od początku istnienia agencji. Realizując kampanie dla największych marek oraz dla tych, które do takiej roli aspirują, zawsze podkreślaliśmy rolę działu Marketing Analytics, polegającą na zapewnieniu poprawnego zbierania danych, wyciągania wniosków na ich podstawie i umiejętnego wykorzystywania ich do optymalizacji biznesu - Jarosław Miszczak, CoManaging Director, Bluerank

Z doświadczeń agencji wynika, że w przeszłości analityka była często tylko dodatkiem do zapytań o działania brandingowe czy performance’owe, dziś coraz częściej jest obszarem samodzielnym i o wysokim priorytecie. Zmianę uwidacznia rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi, zarówno wśród obecnych klientów Bluerank, jak i zwiększająca się liczba zapytań od firm, z którymi jeszcze agencja nie współpracuje.

Rozwój narzędzi i technologii wymusza ciągłe zmiany w procesach analitycznych. Stopniowa, ale postępująca automatyzacja w systemach reklamowych, kwestia podejścia do prywatności danych użytkowników czy świat bez 3rd party cookies - to wszystko sprawia że dzisiejsza analityka jutro może być nieaktualna. GA4, Serwer site tagging, consent mode, platformy do zbierania zgód marketingowych (CMP) - to tylko zmiany i wyzwania najbliższej przyszłości, którym sprostać ma pomóc Bluerank nowy Head of Marketing Analytics.

- Chciałbym rozwijać podejście do analityki jako do wspólnego mianownika łączącego biznes, marketing, PR i inne działy firmy. W związku z tym możemy spodziewać się ewolucji obecnych usług - z jeszcze większym naciskiem na warsztaty strategiczne, utrzymanie jakości danych po wdrożeniu i wyciąganie wartościowych wniosków dla biznesu - dodaje Tomasz Trzósło.

Wzmocnieniu ulegnie także rola części zespołu odpowiedzialnego za BigQuery - w odczuciu Tomasza Trzósło, integracja danych z różnych silosów to proces, którego potencjał często jest niewykorzystany, na którym będzie chciał budować przewagi dla klientów Bluerank.

Nowy Head of Marketing Analytics docenia również rolę edukacji klientów - w myśl zasady podziału budżetu analitycznego 90-10 ( czyli 10% to koszt narzędzi a 90% to koszt ludzi którzy je obsługują) - wyedukowany klient nie traktuje analityki jako kosztu tylko jako zasób, o który trzeba dbać. Bluerank wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, od kilkunastu lat inwestuje w rozwój działu Marketing Analytics, budując kompetencje z zakresu wdrożeń, analizy danych, ich integracji, data science, budowy systemów raportowych i dostarczania konsultingu analitycznego na najwyższym poziomie.

