Aplikacja Interia w nowej odsłonie. Oto najważniejsze zmiany

Interia udostępniła nową wersję swojej flagowej aplikacji na urządzenia z system Android. Oprócz odświeżonego wyglądu i trybu ciemnego, aplikacja zyskała nową funkcjonalność „Czytaj artykuł”. Umożliwia ona odsłuchiwanie treści artykułów dostępnych w serwisie. Najnowsza wersja aplikacji Interii została także w pełni zintegrowana z pakietem HMS (Huawei Mobile Services) i trafiła do Huawei App Gallery.

Nowe funkcje i nowy wygląd

Dzięki opcji „Czytaj artykuł” użytkownik jednym kliknięciem uruchomi wersję audio wybranego tekstu. To pozwoli odsłuchać treść artykułu w sytuacjach, w których czytanie staje się niemożliwe lub utrudnione, jak jazda autem czy autobusem. Nowy, odświeżony wygląd aplikacji został dostosowany do specyfikacji Material Design. Odpowiada także najnowszym trendom UX. Jedną z bardziej oczekiwanych zmian, jakie wprowadza aktualizacja, jest wdrożenie trybu ciemnego, mocno wpieranego przez Google od Androida 10. Aplikację doposażono również w usprawniający nawigację tab bar, czyli dolne menu, a także dodano nową kategorię treściową „Najnowsze”, gdzie trafiać będą najświeższe materiały z portalu Interia. W odświeżonej aplikacji wprowadzono też nowy bloczek rekomendacji pod artykułami oraz wdrożono zmiany w galeriach. Ułatwiono również dostęp do prognozy pogody - zarówno w atrakcyjnym bloczku na stronie głównej aplikacji, jak i na osobnej odsłonie ze szczegółową prognozą pogody.

Personalizacja aplikacji

Wraz z nową wersją użytkownicy zyskali również możliwość personalizacji aplikacji – zaczynając od wyboru tematyki newsów, przez ustawianie rozmiaru czcionki, a kończąc na wyborze motywu (jasny/ciemny).

- Zarówno funkcjonalność „Czytaj artykuł”, jak i tryb "Dark mode" sprawiają, że nasza aplikacja może służyć, jako źródło informacji, wszędzie i o każdej porze, a możliwości personalizacji zdecydowanie ułatwiają dopasowanie aplikacji do własnych potrzeb i preferencji – mówi Michał Antosiewicz, Mobile Product Manager w Interii.

Interia zaprezentowała także specjalną wersję aplikacji zintegrowaną z pakietem Huawei Mobile Services, która zapewnić stabilność i przyszły rozwój aplikacji na urządzeniach Huawei. Jest to element większej współpracy pomiędzy Interia a marką Huawei.

Aplikacja Interia to flagowy produkt mobilny Grupy Interia, z którego miesięcznie korzysta ponad 100 tys. użytkowników (wg Gemius/PBI). Aplikacja zawiera treści z portalu Interia, podzielone na kilkanaście kategorii tematycznych. Zapewnia dostęp do wiadomości z Polski i z zagranicy, w tym informacji biznesowych, motoryzacyjnych, technologicznych, lifestylowych i rozrywkowych. Oprócz tego w aplikacji znajdują się również dodatki: notowania giełdowe, kursy walut, wyniki i relacje z meczów piłkarskich na żywo, program TV, horoskop, repertuar kin, a także wyniki Lotto.