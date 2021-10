Aplikacje polskich firm. 90 procent projektów koncentruje się na modernizacji

Z badań VMware wynika, że 9 na 10 projektów związanych z aplikacjami koncentruje się obecnie na ich modernizacji. Przenoszone do świata online firmy toczą bój o pozytywne doświadczenia klientów, a te w dużej mierze zależą od właściwie zaprojektowanych aplikacji.

Dobrze przemyślane, innowacyjne oprogramowanie przekłada się na lepsze wyniki biznesowe i pozytywne doświadczenia klientów. Wykorzystując architekturę mikrousług opartą na kontenerach i Kubernetes, można szybko wdrażać nowe funkcje, zwiększać elastyczność i skalowalność na żądanie. Dzięki takiemu podejściu aplikacje mogą zostać rozbite na tysiące mikrousług rozmieszczonych w zróżnicowanym, często rozproszonym środowisku — w centrach danych, chmurach prywatnych lub publicznych (jako rozszerzenie infrastruktury lokalnej). Celem jest ograniczenie awarii, redukcja kosztów i zachowanie zgodności z przepisami. Dane VMware mówią, że 80% organizacji wdraża obecnie aplikacje w modelu rozproszonym.

Zespoły zajmujące się aplikacjami mogą szybko rozwijać i weryfikować Kubernetes w środowiskach deweloperskich. Jednakże przed wdrażającymi aplikacje do środowisk produkcyjnych stoi zupełnie odmienny wachlarz problemów - chodzi o bezpieczeństwo łączności i operacyjności, szczególnie gdy aplikacje rozproszone są w wielu miejscach.

Zespoły budujące aplikacje w architekturze mikroserwisów muszą zastanowić się, jak zapewnić łączność między usługami rozmieszczonymi w kontenerach, w wielu chmurach oraz środowiskach hybrydowych — czasami niektóre z komponentów aplikacji działają na maszynach wirtualnych. Przykładowo, nowa aplikacja e-commerce oparta na architekturze mikroserwisów może wymagać kontaktu z bazą danych działającą w środowisku w chmurze. Brak sprawnego połączenia pomiędzy tymi środowiskami może powodować wyhamowywanie rozwoju i usprawniania aplikacji, a przedsiębiorstwo postawić w trudnej sytuacji niespełniania wymagań klientów.

- Wraz z przenoszeniem obciążeń i aplikacji do chmury obliczeniowej pojawiły się nowe zagrożenia. Już samo zapewnienie bezpieczeństwa w jednej chmurze wymaga wyjątkowej dbałości o szczegóły. W środowiskach wielochmurowych wyzwań jest znacznie więcej - pojawia się znacznie więcej elementów, które nieświadomy użytkownik, mówiąc kolokwialnie, może zepsuć. Przedsiębiorstwa doświadczają coraz częstszych naruszeń bezpieczeństwa w wyników exploitów, luk czy ataków phishingowych i DDoS. To generuje wyzwania związane z zabezpieczeniem łączności, nie tylko pomiędzy użytkownikami końcowymi a klastrami Kubernetes, ale również między lokalizacjami czy środowiskami kontenerów i maszyn wirtualnych - zwraca uwagę Rafał Ważny z firmy Cloud Architect z Crayon.

- Zespoły IT muszą zagwarantować, aby użytkownicy na bieżąco otrzymywali właściwe uprawnienia dostępu do aplikacji, komponenty były odpowiednio izolowane, a jednocześnie by komunikacja skroś różnych infrastruktur i procesów pozostawała zabezpieczona. Identyfikacja oparta na adresach IP jest niewystarczająca dla nowoczesnych aplikacji. Niezbędna jest pełna widoczność, a także wdrożenie zasad Zero Trust Network Access, czyli “nigdy nie ufaj, zawsze sprawdzaj” — mówi Stanisław Bochnak, strateg w VMware Polska.