Najszybszy internet domowy i mobilny w Polsce. Oto ranking SpeedTest

internet, sieć, tablet, fot. geralt, pixabay

Pierwsze miesiące nowego roku przyniosły kolejne przyspieszenie Internetu w Polsce - w lutym średnia prędkość pobierania danych przez użytkowników Internetu domowego wzrosła o 6,6% (do 75 Mb/s), a łącza mobilne przyspieszyły o 8,3% (do 34,6 Mb/s). Największą poprawę prędkości zanotowały T-Mobile (o 13,7%) oraz Play (o 10,4%). Lutowy ranking SpeedTest powstał na podstawie 4,2 mln pomiarów (w tym 0,9 mln w aplikacjach mobilnych).

Najszybszy dostawca Internetu domowego

Największą prędkość pobierania danych uzyskali klienci operatora INEA (~153 Mb/s). Poziom 150 Mb/s przekroczyli również klienci ogólnopolskiego UPC. Na uwagę zasługuje rosnąca popularność usługi stacjonarnego dostępu do Internetu, którą świadczy T-Mobile i która po raz pierwszy została zakwalifikowana do rankingu w styczniu. W lutym jej użytkownicy pobierali dane ze średnią prędkością ~137 Mb/s, co przełożyło się na awans na trzecią pozycję. Zestawienie zamyka Toya z wynikiem ~129 Mb/s.

Średni download dla Internetu domowego na terytorium Polski za okres marzec 2020 – luty 2021 na podstawie 42 mln testów

Źródło: SpeedTest

Najszybszy operator w rankingu światłowodowym (FTTH)

Lutowy ranking FTTH powstał na podstawie ponad 426 tys. pomiarów, co stanowi 16,5% wyników spośród wszystkich łączy domowych na terenie Polski. W lutym średnia prędkość łączy światłowodowych wyniosła 167,32 Mb/s, co przekłada się na wzrost o 2,3% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

Ze względu na reprezentatywność w kontekście liczby testów, ranking światłowodowy uwzględnia operatorów, którzy znajdują się w rankingu Internetu domowego dla całej Polski. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęła INEA, której klienci FTTH pobierali dane ze średnią prędkością ~177 Mb/s. Kolejne miejsca należą do ogólnopolskich dostawców: Netii (~176 Mb/s) i Orange (~175 Mb/s). Poza podium znalazł się T-Mobile (~140 Mb/s), który po raz pierwszy pojawił się w tym rankingu w styczniu.

Lider wśród dostawców Internetu mobilnego

Luty był już trzecim miesiącem z rzędu, w którym obserwujemy przyspieszenie w sieciach mobilnych wszystkich operatorów. Największy wzrost średniej prędkości pobierania danych widoczny był w sieciach T-Mobile (13,7%) i Play (10,4%).

- Wzrost prędkości pobierania danych w sieci PLAY spowodowany jest w znacznej mierze włączeniem ponad 300 nowych stacji bazowych tylko w ostatnich tygodniach minionego roku. Dodatkowo sukcesywnie przeprowadzamy refarming pasma 2100MHz w całości alokując dostępne 14,8MHz technologii 4G LTE - komentuje Michał Ziółkowski, CTO Play.

- Na poprawę osiągów złożyła się optymalizacja ruchu w sieci odpowiadająca na nowy sposób korzystania z usług jaki wytworzył się w czasie pandemii, jak również ciągłe procesy inwestycyjne polegające na zwiększaniu pojemności i przepustowości sieci, w ramach których wymieniamy starszą infrastrukturę radiową na nową oferująca agregację 3 lub 4 pasm częstotliwości. W ciągu 3 miesięcy o 200 wrosła liczba stacji agregujących 4 częstotliwości LTE. Ogółem już ponad 85% populacji mieszka w zasięgu sieci LTE Carrier Aggregation - komentuje Konrad Mróz z biura prasowego T-Mobile.

Na pierwszym miejscu w tej kategorii z wynikiem ~42,4 Mb/s znajduje się T-Mobile. Drugie miejsce należy do Orange (~37 Mb/s), a trzecie do Play z wynikiem ~32,4 Mb/s.

