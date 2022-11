Rap Game: The Strife, fot. Pezet

Pezet wkracza w gaming i wydaje własną grę mobilną Rap Game: The Strife. Debiut gry wsparty jest premierą nowego teledysku o tym samym tytule.

Rap Game: The Strife luźno nawiązuje do postaci Pezeta oraz jego historii na polskiej scenie muzycznej. To historia rapera rozpoczynającego swoją drogę muzyczną i metaforyczny obraz drogi na szczyt w branży muzycznej, w której podkreślane jest zamiłowanie do rapu i hip-hopowy klimat.

- Rap Game: The Strife to gra, która bynajmniej nie jest żadnym rap battle. To fajna gierka na telefon, trochę „bijatyka”, trochę przygodówka z na wpół otwartym światem. Mega mnie cieszy i jara, to, że spróbowaliśmy z chłopakami zrobić coś całkowicie innego niż dotychczas a jednak bardzo spójnego z moją osobowością i charakterem. Mam nadzieję, że sporo ludzi będzie w nią grało i będzie miało taki sam albo nawet większy fun niż ja - wyjaśnia Pezet.

Nie tylko gra mobilna

Projekt Rap Game: The Strife to dla nas kolejny krok w dywersyfikacji źródeł przychodu. Oprócz gry mobilnej mamy markę odzieżową KOKA oraz firmę działającą w branży konopnej - Magenta CBD. Szukając nowych dróg rozwoju biznesowego dość naturalnie postawiliśmy na gaming - to bardzo mocna i perspektywiczna branża a jednocześnie bardzo silnie powiązana z muzyką - dodaje Zbigniew Niedziałek, manager Pezeta.

Fabuła Rap Game: The Strife

W Rap Game: The Strife gracz eksploruje świat, w którym pokonuje atakujących go wrogów, gasi pożary czy pomaga mieszkańcom, jednocześnie uważając na czyhające zagrożenia. Za zdobyte osiągnięcia otrzymuje wirtualne pieniądze, które może wykorzystać na budowę studia nagraniowego, ulepszenie bohatera, nowe ubrania czy boostery ułatwiające grę. Musi również skompletować magentowe winyle, skrzętnie ukryte w różnych zakamarkach. Potyczka odbywa się w ciekawych, zróżnicowanych tematycznie levelach, odzwierciedlających kolejne etapy kariery gracza. Zaczynamy od Ursynowa - miejsca, które ukształtowało bohatera i jego talenty, następnie trafiamy do pierwszej pracy - industrialnej przestrzeni portowo-magazynowej, by następnie trafić do japońskiej stolicy, pełnej świetlistych neonów. Kolejne levele zostaną zaprezentowane już wkrótce, a poukrywane w nich easter eggi i nawiązania do hip-hopowej kultury na pewno zaintrygują wszystkich graczy.

Wsparcie muzyczne

Debiut gry mobilnej Rap Game: The Strife wsparty jest wydaniem nowego klipu i teledysku Pezeta o tym samym tytule, w których znaleźć można wiele nawiązań do nowej produkcji. Najnowszy utwór Pezeta można znaleźć pod adresem: https://youtu.be/620jmQzJevo

Rap Game: The Strife przeznaczona jest dla szerokiego grona graczy, zarówno tych ceniących sobie szybką, kilkuminutową rozgrywkę jak i tych lubiących spędzać niedzielne wieczory budując i urządzając własne wirtualne M3. Wciągnie również miłośników rywalizacji - wyniki rozgrywki można bowiem śledzić w międzynarodowych rankingach. Gra przeznaczona jest na urządzenia mobilne, jest darmowa i dostępna zarówno dla urządzeń z systemem iOS jak i Android - można ją pobrać dzięki linkom umieszczonym na stronie lub bezpośrednio z AppStore lub GooglePlay. Za jej produkcję odpowiedzialne jest HardCode Studio - dynamicznie rozwijający się, polski startup tworzący gry i aplikacje mobilne.

- Gdy padł pomysł współpracy z Pawłem i jego ekipą przy projekcie gry mobilnej, w naszych głowach od razu zrodziły się pomysły, jak ta gra miałaby wyglądać. Platformówka z dużymi możliwościami konfiguracji, nawiązanie do postaci Pawła i jego historii bez wchodzenia w szczegóły, podkreślenie wagi rapu w życiu twórców i ich słuchaczy, zróżnicowany, otwarty świat osadzony w ciekawych sceneriach. Ta układanka szybko poskładała się w całość i zaowocowała RapGame: The Strife. Uniwersalność gry jest wprost proporcjonalna do uniwersalności muzyki Pezeta, a ta w świetny sposób wzbogaca rozgrywkę. To jeden z ciekawszych projektów nad jakim mieliśmy możliwość pracować w naprawdę kreatywnym zespole. Mamy już wór kolejnych pomysłów na jej rozwój i kolejne części, również w wersjach na inne platformy - mówi Roman Kandler, CEO HardCode Studio

Rap Game: The Strife to projekt długofalowy, którego założeniem jest rozwijanie produkcji o nowe poziomy i funkcje, by w sposób ciągły dostarczać graczom nowych wrażeń oraz by wokół tytułu zbudować społeczność, która będzie mogła się integrować sama ze sobą jak i z artystą.