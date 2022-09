randka, para, ludzie, spacer, fot. free-photos, pixabay

Polacy uważają, że spotkania przy kawie to wciąż najlepszy sposób na randkę - wynika z nowego badania aplikacji randkowej Badoo. 57 procent polskich singli uważa, że kawiarnia to najlepszy pomysł na pierwsze spotkanie - obalając tym samym przekonanie, że rozmowy przy małej czarnej lub dużej białej są już staromodne. Badanie pokazuje również, że kawa idealnie wpisuje się w obecne trendy randkowe: „dawn dating” - spotkań w godzinach porannych oraz „dry dating” - randek bez alkoholu.

Pierwsze randki często bywają stresujące, ale wybór klimatycznej kawiarni sprawi, że będą one bardziej luźne, stosunkowo niedrogie, a także nie będą zobowiązywały do długiego szykowania się, siedzenia do późnych godzin nocnych czy picia licznych koktajli.

Dawn dating

Badanie zlecone przez aplikację randkową Badoo pokazuje, że poranne spotkania są coraz popularniejsze, a połowa singli była już na randce przed 10 rano lub chciałaby się na taką wybrać. Trend ten określany jest jako „dawn dating”, czyli randkowanie o świcie i spotkania w kawiarniach doskonale do niego pasują. Jedna trzecia singli wskazuje, że takie randki są fajnym sposobem na rozpoczęcie dnia, zauważając, że o tej porze mają o wiele więcej energii. Jednak największy odsetek - 43% - lubi poranne spotkania, bo nie ma wtedy oczekiwania, by pić alkohol.

Dry dating

Badoo potwierdziło również, że rośnie trend randkowy „dry dating”, w którym chodzi właśnie o spotkania na trzeźwo. Aż 52 procent ankietowanych singli było zainteresowanych randkami bez alkoholu i to jest świetna wiadomość, bo choć procenty rozluźniają, to wpływają także na podejmowanie pochopnych decyzji. Idealną alternatywą może być spotkanie właśnie przy kawie, które daje singlom szansę na lepsze poznanie drugiej osoby i sprawdzenie, czy mają wspólne zainteresowania. Kofeina nie tylko daje ten ważny zastrzyk energii, ale przyczynia się także do produkcji dopaminy - hormonu, który sprawia, że czujemy się szczęśliwi.

Najczęściej wybierane miejsca na randkę z internetu

Randka przy kawie wcale nie musi być stereotypowa i banalna. Badanie Badoo przychodzi na ratunek randkowiczom.

Ruch to zdrowie - aż 61 procent Polaków lubi aktywne randki - np. w formie spaceru - dlaczego więc nie zorganizować wczesnoporannej randki przy kawie na świeżym powietrzu? To świetna opcja dla osób posiadających psy, bo interakcje społeczne między ludźmi i ich psami zwiększają poziom hormonu dobrego samopoczucia - oksytocyny.

Niezwykłe warsztaty - według danych Badoo, 1/51 polskich singli preferuje randki, które są szalone i nieprzewidywalne lub z aktywnościami, których nie mieli okazji wcześniej doświadczyć. Warsztaty z baristą są świetną rozrywką, a wspólne odkrywanie ciekawych faktów pomaga zacieśniać relacje.

Wszędzie dobrze, ale w sieci najlepiej - kreatywność jest świetna, ale jeśli Twoja randka jest w grupie 6 procent osób, które lubią starannie zaplanowane spotkania, najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wizyta w popularnej sieci kawiarni. Znajome miejsce, znane menu i gwarantowane jesienią dyniowe latte stworzą przyjazny grunt do dalszego poznawania się.