Spotify Wrapped, czyli podsumowanie 2020 roku. Oto najpopularniejsi wykonawcy, albumy i podcasty w Polsce i na świecie

Kończący się 2020 rok był niewątpliwie inny niż lata poprzednie. Fakt, że w dużej mierze spędziliśmy go w domach sprawił, że nasze przyzwyczajenia, również w sposobie słuchania muzyki i podcastów, uległy zmianie. W podsumowaniu Spotify Wrapped sprawdzamy, które utwory królowały w słuchawkach i głośnikach podczas pracy zdalnej i wirtualnych domówek.

Po raz kolejny największa platforma streamingowa na świecie publikuje podsumowanie roku #SpotifyWrapped, które opisuje upodobania użytkowników Spotify w 2020 roku. Pokazuje ono, jak ponad 320 milionów słuchaczy na całym świecie odtwarzało podcasty, dla dziennej dawki informacji i rozrywki, oraz ulubione piosenki w trakcie wykonywania codziennych zadań.

Rok 2020 dla rapu i debiutów w Polsce

Z danych Spotify wynika, że krajowa muzyka coraz częściej zajmuje czołowe miejsca w rankingach słuchalności w Polsce. 2020 rok tylko wzmocnił ten trend. Na pozycji lidera wśród artystów, niezmiennie od 2018 roku, znajduje się Taco Hemingway, którego singiel „Polskie Tango” uplasował się na czwartym miejscu zestawienia najpopularniejszych utworów bieżącego roku. Podium obfituje jednak w niespodzianki!

Drugą pozycję zajął Quebonafide, awansując o 5 miejsc w stosunku do ubiegłego roku. Miejsce w rankingu top 5 utrzymuje także Bedoes. Wśród najpopularniejszych artystów pojawili się również Lanek oraz Mata, kolejno na miejscach trzecim i piątym.

Najpopularniejsze utwory

Najwyższe miejsca zestawienia najpopularniejszych utworów podobnie jak w ubiegłym roku zdominowali raperzy, z „BUBBLETEA” w wykonaniu duetu Quebonafide i Daria Zawiałow na czele. Tegoroczny ranking przyniósł jednak pewne zaskoczenia. Na siódmej pozycji zadebiutowała bowiem sanah - objawienie popowej sceny muzycznej, której utwór „Szampan” nuci cała Polska.

Najpopularniejsze albumy

Czołówkę najpopularniejszych albumów otwiera Mata, jeden z najważniejszych twórców młodego pokolenia. Wydany w styczniu debiutancki krążek „100 dni do matury” sprawił, że rapera uznaje się za jedną z sensacji 2020 roku. Czwarte miejsce rankingu szturmem zdobyła debiutantka sanah ze świetnie przyjętym albumem studyjnym „Królowa Dram”.

Najpopularniejsze podcasty

W przypadku podcastów do tradycyjnej od kilku lat czołówki również dołączył debiutant. Z drugiego miejsca w roku ubiegłym na pozycję tegorocznego lidera wysunął się kanał „Kryminatorium”. Tuż za nim ulokowali się kolejno: „Ja i moje przyjaciółki idiotki”, „Dwóch Typów Podcast”, „Tu Okuniewska” oraz wspomniany debiut w rankingu, podcast „Kwadrans na angielski”, który zamyka listę top 5.

Świat w rytmie latino

Koronę najpopularniejszego artysty 2020 roku z ponad 8,3 miliardami odtworzeń na świecie otrzymuje portorykański raper Bad Bunny. Artysta zajął czołową pozycję również w kategorii najpopularniejszy album. Jego krążek „YHLQMDLG” użytkownicy Spotify przesłuchali aż 3,3 miliarda razy! Tuż za nim, na drugim miejscu znajduje się Drake, najpopularniejszy twórca 2018, 2016 i 2015 roku. Tegoroczną top trójkę zamyka jeden z najpopularniejszych artystów muzyki latynoskiej, kolumbijski piosenkarz reggaeton, J Balvin.

Tak jak w ubiegłym roku na wysokiej pozycji utrzymuje się również Billie Eilish, która drugi rok z rzędu pozostaje najpopularniejszą piosenkarką na świecie. Tuż za nią w zestawieniu pojawiły się artystki, które w 2020 roku powróciły z nowymi albumami: Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa i Halsey.

Z kolei najpopularniejszym utworem roku 2020, który szturmem podbił serca fanów i okupuje czołówki list przebojów od listopada 2019 r., zostaje „Blinding Lights” autorstwa The Weeknd. W minionych miesiącach został on odtworzony ponad 1,6 miliarda razy! Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kolejno „Dance Monkey” Tones And I i „The Box” Roddy'ego Riccha. Listę top 5. zamykają „Roses - Imanbek Remix” Imanbek i SAINt JHN oraz „Don't Start Now” Duy Lipy.

Najważniejsze wyniki tego roku

Polska

Najpopularniejsi artyści:

Taco Hemingway Quebonafide Lanek Bedoes Mata

Najpopularniejsze utwory:

Quebonafide, Daria Zawiałow, Duit - BUBBLETEA The Weeknd - Blinding Lights Sobel - Impreza Taco Hemingway, Lanek - Polskie Tango Mata -100 dni do matury Najpopularniejsze albumy: Mata - 100 dni do matury QUEBONAFIDE - ROMANTIC PSYCHO Bedoes - Opowieści z Doliny Smoków sanah - Królowa dram Białas - H8M5

Najpopularniejsze podcasty:

Kryminatorium Ja i moje przyjaciółki idiotki Dwóch Typów Podcast Tu Okuniewska Kwadrans na angielski

Dane globalne

Najpopularniejsi artyści:

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd

Najpopularniejsze artystki:

Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Dua Lipa Halsey

Najpopularniejsze utwory:

The Weeknd - Blinding Lights Tones and I - Dance Monkey Roddy Ricch - The Box Imanbek and SAINt JHN - Roses - Imanbek Remix Dua Lipa - Don’t Start Now Najpopularniejsze albumy: Bad Bunny - YHLQMDLG The Weeknd - After Hours Post Malone - Hollywood’s Bleeding Harry Styles - Fine Line Dua Lipa - Future Nostalgia

Najpopularniejsze podcasty: