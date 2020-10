Uber Eats podsumowuje, jakie jedzenie z dostawą zamawiamy najczęściej

jedzenie na wynos, restauracja, dostawa, fot. Uber Eats

Ostatnie miesiące wpłynęły na nawyki zakupowe Polaków. W poszukiwaniu bezpiecznych alternatyw wyjścia do sklepu, coraz częściej decydowaliśmy się na dostawy zakupów online. Uber Eats przyjrzał się danym z okresu pandemii i przeanalizował zakupy, jakie robią użytkownicy aplikacji.

W odpowiedzi na potrzeby klientów, w czerwcu Uber Eats nawiązał pierwszą współpracę obejmującą dostawy artykułów spożywczych z sieciami stacji paliw BP oraz Shell. Od tamtego czasu oferta została również wzbogacona przez asortyment produktów dostępnych w sieci sklepów Żabka - od czerwca 2020 liczba obsługiwanych punktów wzrosła dwukrotnie, a kurierzy dostarczyli ponad 11.000 produktów - a to wszystko w dostawie w ciągu średnio 32 minut od złożenia zamówienia.

Najczęściej zamawiane produkty w Polsce w aplikacji Uber Eats

Pięć najczęściej zamawianych produktów w Polsce to hot-dog, kajzerka, Coca Cola bez cukru, czipsy cebulowe, oraz woda niegazowana.

W sumie w trakcie wakacji Polacy zamówili ponad 1500 hot dogów, 2500 napojów gazowanych oraz ponad 80 kilogramów czipsów. Aby je dostarczyć, kurierzy korzystający z aplikacji Uber Eats przemierzyli drogę z Warszawy do Paryża i z powrotem aż czterokrotnie.

Pieczywo i hot-dogi

Wiadomo nie ma to jak świeże pieczywo do śniadania. Oprócz kajzerek, Polacy chętnie zamawiali także chleb słowiański lub baltonowski. Jako dodatki, użytkownicy wybierają ser królewski, serek wiejski oraz goudę. Wśród zamawianych produktów można zauważyć też wpływy zachodnie, gdyż w plecakach kurierów znajdywały się również pół-bagietki oraz camembert.

Z dań gotowych, największą popularnością cieszyły się hot-dogi - co ciekawe, również w wersji bezmięsnej. Na drugim miejscu uplasowały się zapiekanki. Kolejne pozycje należą już jednak dań kuchni tradycyjnej: pierogi z mięsem lub serem oraz naleśniki.

Lody i napoje

W trakcie sezonu letniego dużą popularnością cieszyły lody w dostawie. Jeśli chodzi o mrożone przysmaki, Polacy zamówili ich ponad 75 litrów. W pierwszej trójce znajdują się lody w rożku o smaku migdałów, na patyku w białej czekoladzie oraz lodowa migdałowa kanapka.

Wg. analizy Uber Eats, najpopularniejszym napojem w dostawie jest Coca Cola. Polacy najchętniej zamawiają duże butelki o objętości 1500 ml oraz 800 ml - co ciekawe, wersja bez cukru jest zamawiana o 66% częściej niż klasyczna.

Nagła potrzeba

Okazuje się, że w szybkiej dostawie potrzebujemy nie tylko produktów spożywczych, ale też artykułów domowych i drogeryjnych. Jak pokazują dane, w sytuacjach podbramkowych użytkownicy chętnie zamawiali rumiankowy papier toaletowy, oraz… prezerwatywy.

Mimo, że dostawa głównie kojarzy się z odbiorem w domu, niektórzy użytkownicy decydują się na zamówienia zakupów z dostawą plenerową. W okresie od czerwca do września, Uber Eats dostarczył ponad 10.000 zamówień pod Kolumnę Zygmunta na warszawskim Placu Zamkowym, a ponad 8000 zamówień zostało złożonych u stóp Smoka Wawelskiego w Krakowie. To imponujący wynik, gdyż podobna liczba dostaw została zrealizowana w okolicach Tower of London.

- Codziennie setki tysięcy kurierów Uber Eats pokonuje dziesiątki tysięcy kilometrów, aby sprostać potrzebom klientów. Współpracując z supermarketami, sklepami ogólnospożywczymi i innymi sprzedawcami detalicznymi, pomagamy milionom ludzi uzyskać bezpieczny dostęp do podstawowych artykułów spożywczych w dostawie - Małgorzata Michalik, Key Accounts & Restaurants Growth Leader w Uber Eats.

Bezpieczeństwo w czasie pandemii

Ostatnie miesiące były wyzwaniem zarówno dla właścicieli sklepów, restauracji, jak i konsumentów. W tym czasie firma uruchomiła szereg inicjatyw, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa partnerom oraz klientom, poprzez udostępnianie instrukcji bezpieczeństwa, wprowadzenie dostawy bezkontaktowej, gwarancję pomocy finansowej w przypadku zachorowania dla kurierów oraz zwrot kosztów za środki ochrony osobistej.

Top 5 najpopularniejszych produktów wg. miast

Warszawa

1. Hot Dog

2. Zapiekanka

3. Kajzerka

4. Coca-Cola

5. Czipsy o smaku papryki

Kraków

1. Czipsy o smaku cebuli

2. Woda niegazowana

3. Pepsi 1500 ml

4. Pół-bagietka

5. Kajzerka

Poznań

1. Woda niegazowana

2. Coca-Cola

3. Marshmellows

4. Hot Dog bezmięsny

5. Hot Dog z kabanosem