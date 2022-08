buty, sklep, przymierzalnia, fot. geralt, pixabay

Aby zobaczyć, jak prezentujemy się w wybranej przez nas parze butów, CCC wprowadziło specjalną funkcję w swojej aplikacji mobilnej. Przymierzalnia 3D pozwala sprawdzić, jak dany model prezentuje się na naszych stopach.

Nowa funkcja w aplikacji mobilnej CCC to gratka dla osób, które lubią zakupy online. Dziś stają się one jeszcze bardziej wygodne, bo dzięki przymierzalni 3D w aplikacji CCC, klienci mogą zobaczyć, jak będą wyglądać w wymarzonych butach.

- Kupując obuwie online, często zastanawiamy się, czy będą one pasować do ubrań, które posiadamy w szafie, jak będą prezentować się na naszych nogach. Dzisiaj, dzięki przymierzalni 3D, możemy to w łatwy i szybki sposób sprawdzić - bez wychodzenia z domu - powiedziała Aleksandra Koclejda, Mobile App Marketing Leader w CCC.

Aplikacja mobilna i aparat

Wszystko czego potrzebujemy, aby skorzystać z przymierzalni 3D to smartphone z aparatem fotograficznym oraz mobilna aplikacja CCC. Po wybraniu interesującego nas produktu z opcją przymierzenia (obuwie to klienci znajdą w sekcji “Wirtualny Salon”), należy kliknąć przycisk: “Zobacz na swojej stopie”. Aplikacja otworzy wtedy widok aparatu i poprosi o skierowanie urządzenia na stopy lub odbicie w lustrze. Po wykonaniu tych prostych ruchów, na ekranie smartphone’a będziemy mogli zobaczyć wybrany produkt, dopasowany do naszych stóp.

- Już teraz klienci mogą przymierzyć w 3D ok. 100 par butów – ale to dopiero początek. Dzisiaj startujemy z tą funkcją w naszej aplikacji. Chcemy, aby klienci mogli wirtualnie przymierzyć wszystkie buty dostępne w sklepie mobilnym. Będziemy nad tym pracować w kolejnych miesiącach. W CCC chcemy być tam, gdzie jest klient, gdzie lubi robić zakupy. Chcemy też, aby zakupy były jak najwygodniejsze i dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań - dodaje Aleksandra Koclejda.

Aplikacja mobilna CCC jest jedną z najbardziej popularnych w Polsce. Została pobrana już ponad 9 milionów razy i aktualnie jest dostępna na ośmiu rynkach - w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Austrii, Grecji, Bułgarii oraz na Węgrzech. Ten wynik, jak i bardzo dobre oceny aplikacji, pokazują, że użytkownicy cenią jakość, formę treści oraz sam sposób dokonywania zakupów, które oferuje. Kolejne usprawnienia i funkcjonalności wprowadzane przez CCC, mają za zadanie umocnić ten trend.