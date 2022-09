fot. Bolt

Bolt czterokrotnie zwiększył skalę swojej działalności na świecie od początku pandemii. Aktualnie firma obecna jest w 45 krajach i ponad 500 miastach, co stanowi wzrost o ponad 200%, w porównaniu do wielkości biznesu przed pandemią. Teraz obchodząc dziewiątą rocznicę swojej działalności, Bolt otwiera nowy, drugi po Estonii co do wielkości hub w Polsce, gdzie łącznie zatrudnia ponad 300 osób.

45 krajów i 500 miast w Europie i Afryce

Bolt ogłosił, że czterokrotnie zwiększył swoją działalność od początku pandemii, odnotowując w lipcu tego roku najbardziej udany miesiąc w historii. Firma od początku pandemii wprowadziła dwa nowe produkty i prowadzi obecnie działalność w 45 krajach i ponad 500 miastach w całej Europie i Afryce, co stanowi wzrost o ponad 200% w porównaniu do okresu poprzedzającego pandemię.

- Pandemia była największym szokiem ekonomicznym, więc osiągnięcie takich kamieni milowych jak 100 milionów klientów i rozwinięcie działalności w ponad 500 miastach to osiągnięcia, z których jesteśmy naprawdę dumni. Musimy jednak stąpać twardo po ziemi - rosnące poziomy inflacji i stóp procentowych będą miały wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa, ale naszą mocną stroną jako firmy zawsze była dyscyplina w tym, jak i gdzie inwestujemy nasze zasoby. Nasza kultura rozważnych wydatków pomogła nam wyjść z pandemii na mocnej pozycji i jesteśmy przekonani, że to samo nastawienie pomoże nam przezwyciężyć obecne wyzwania gospodarcze - mówi Markus Villig, CEO i założyciel Bolt.

100 milionów klientów i 2 miliony nowych kierowców

W skali globalnej Bolt potroił liczbę swoich klientów do ponad 100 milionów od początku 2020 roku, dodał do platformy ponad 2 miliony nowych kierowców i ponad dwukrotnie zwiększył liczbę pracowników do ponad 3000. Firma otworzyła również kilka nowych biur w ciągu ostatniego roku, w tym huby inżynieryjne w Berlinie i Nairobi, a teraz otwiera nowe biuro nad Wisłą.

Centrum inżynieryjne w Warszawie

Bolt, który zatrudnia w Polsce ponad 300 osób, teraz otwiera nowy, drugi co do wielkości po siedzibie w Estonii, hub w Warszawie. To właśnie tutaj, w ramach centrum inżynieryjnego, powstają narzędzia i rozwiązania służące firmie i użytkownikom aplikacji Bolt na całym świecie. Warszawscy inżynierowie pracują nad pełnym spektrum rozwiązań – zaczynając od utrzymania i rozwijania globalnej infrastruktury danych, przez budowę wysoce skalowalnych kanałów komunikacji wspierających wszystkie linie produktowe, po nowatorskie rozwiązania związane z produktem Bolt Market.

Lokalnie rozwijany jest również m.in. centralny system do obsługi zgłoszeń pochodzących od użytkowników aplikacji, czy też innowacyjne metody ich klasyfikowania i automatycznego procesowania bazujące na uczeniu maszynowym. Inżynieria w Warszawie inwestuje w zaawansowane metody weryfikacji tożsamości użytkowników w formule "na żywo", dzięki czemu non stop podwyższane są standardy bezpieczeństwa. Warszawski hub współtworzą również programiści mobilni, a także specjaliści od systemów transakcyjnych i płatności.

Bolt działa w Polsce od 2017 roku i jest obecny ze swoimi usługami w ponad 60 miastach. Tylko w tym roku firma uruchomiła usługi przewozu taksówkami w 4 miastach, wprowadziła hulajnogi elektryczne do 20 nowych miast, rowery elektryczne w Bydgoszczy, Olsztynie, Krakowie i Warszawie oraz usługi q-commerce w 5 lokalizacjach.

Firma wprowadziła również nowe rozwiązania technologiczne jak weryfikacja kierowców za pomocą technologii sztucznej inteligencji oraz narzędzie do prawidłowego parkowania hulajnóg. Ponadto na polskim rynku pojawiły się nowe usługi jak np. kategoria łącząca pasażerki z kierowczyniami.

