E.Wedel uruchamia sklep internetowy

Słodycze sygnowane logiem E.Wedel są już dostępne online. Za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego Pijalni Czekolady E.Wedel, miłośnicy słodkości mogą zakupić swoje ulubione produkty. Marka zachęca do zakupów online, dzięki którym można cieszyć się chwilą przyjemności bez konieczności wychodzenia z domu.

Na portfolio oficjalnego sklepu internetowego Pijalni Czekolady E.Wedel składają się różnorodne kategorie produktowe. Znajdziemy tam nie tylko klasyczne produkty marki, ale także wyjątkowe specjały. Wymienić możemy m.in. ręcznie robione praliny, trufle i florentynki, pitne czekolady, ręcznie robione figurki czekoladowe, specjały Maestro Czekolady czy Torcik Wedlowski.

Sklep internetowy Pijalni Czekolady E.Wedel to wygodne i praktyczne rozwiązanie przygotowane z myślą o konsumentach. Do tej pory realizacja słodkich zakupów możliwa była jedynie stacjonarnie w Pijalniach. Obecnie konsumenci mogą cieszyć się również zakupami online. Sklep internetowy znajdziemy pod adresem sklep wedelpijalnie.pl.

Oficjalny sklep internetowy jest najnowszym rozwiązaniem wprowadzonym przez Pijalnie Czekolady E.Wedel w przestrzeni zamówień online. Oprócz tego są również dostępne na platformach Glovo, Uber Eats czy Pyszne.pl.

Pijalnia Czekolady E.Wedel słynie z wyjątkowych wyrobów, z których wiele powstaje ręcznie pod czujnym okiem Maestro Czekolady E.Wedel – Janusza Profusa w Pracowni Rarytasów. To właśnie w tym miejscu z pasją tworzone są najdoskonalsze specjały na bazie oryginalnej wedlowskiej czekolady. Ręcznie wykonane praliny od Maestro Czekolady to bogactwo smaków, a figurki czekoladowe stanowią piękne i kunsztowne wykonanie. W Pijalniach dostępne są także linie czekolad, niespotykane nigdzie indziej. Pierwsza z nich to czekolady Atelier, które charakteryzują się wysoką zawartością kakao oraz wyselekcjonowanymi dodatkami: orzechami, migdałami czy suszonymi owocami. Druga, to niepowtarzalna kolekcja gorzkich i mlecznych czekolad nawiązujących swoimi opakowaniami do najważniejszych symboli i zabytków polskich miast.

Pierwszą Pijalnię Czekolady E.Wedel otworzył Emil Wedel, syn założyciela marki Karola Wedla w 1872 roku. Do dziś znajduje się ona przy ulicy Szpitalnej w Warszawie. Sama marka powstała w 1851 roku.

