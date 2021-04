Google Cloud w Polsce. Inwestycja już działa

Google | fot. Greg Bulla | Unsplash

Google uruchomił swoją najnowszą inwestycję w Polsce – region Google Cloud w Warszawie. To infrastruktura przetwarzająca dane i część globalnej sieci firmy zapewniającej dostęp do usług chmury obliczeniowej firmom i instytucjom. Region Google Cloud ma pomóc polskim przedsiębiorstwom w cyfrowej transformacji i przyspieszyć wdrażanie technologii chmurowych w gospodarce. To pierwsza tego typu infrastruktura globalnego dostawcy usług chmury publicznej nie tylko w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawski region Google Cloud jest 25-tym takim ośrodkiem na świecie i jedynym, jaki firma otworzy w tym roku w Europie.

Region Google Cloud to infrastruktura obliczeniowa, która może przetwarzać znaczące ilości danych w bezpieczny sposób i służy do uruchamiania najbardziej zaawansowanych systemów IT oraz aplikacji. Otwarcie infrastruktury obliczeniowej Google zapowiedział w 2019 roku, kiedy zawarto strategiczne partnerstwo z Chmurą Krajową, spółką utworzoną przez PKO Bank Polski oraz Polski Fundusz Rozwoju.

– Polskie firmy z każdej branży, a także firmy w sąsiednich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, mają od teraz dostęp do pełnej mocy obliczeniowej zapewnianej przez naszą globalną sieć. Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii mogliśmy współpracować z firmami i instytucjami rządowymi, aby pomóc im przystosować się do tej nowej rzeczywistości dzięki naszej chmurze. W Polsce z dumą wspieramy firmy w każdej branży, od handlu i bankowości, po produkcję i sektor publiczny – mówi Magdalena Dziewguć, dyrektor biznesowa Google Cloud w Polsce.

Trzy strefy dostępowe

Warszawski ośrodek składa się z trzech niezależnie działających stref dostępowych, połączonych superszybką siecią, co chroni przed ewentualnymi zakłóceniami w działaniu usług. W chmurze Google przedsiębiorstwa mogą nie tylko przechowywać nawet największe zbiory danych, ale także analizować je w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Pozwala to optymalizować decyzje biznesowe i procesy w firmie, a także obniżać koszty obsługi IT. Z kolei dla konsumenta może to oznaczać na przykład lepsze doświadczenie w korzystaniu ze sklepu internetowego, szybsze dostarczenie zamówień złożonych online, sprawniejsze systemy usług publicznych, niezakłócony dostęp do aplikacji obsługujących konto bankowe czy nawet mniejsze opóźnienia w transporcie zbiorowym.

– Przed firmami, które chcą przyspieszyć swój rozwój dzięki technologii, stoją dziś nowe wyzwania. Chmura to zbiór komponentów, które pozwalają działać szybciej i być bardziej konkurencyjnym. Wyzwaniem jest umiejętność wkomponowania tej technologii w produkty i procesy tak, żeby uzyskać maksymalny efekt biznesowy. Chmura Krajowa wspiera przedsiębiorstwa i instytucje na tej drodze. Ułatwiamy proces transformacji pomagając efektywnie budować wartości biznesowe z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych. Nasz zespół doświadczonych ekspertów chmurowych wspiera organizacje na każdym etapie transformacji, od zbudowania planu po jego skuteczną implementację – powiedział Michał Potoczek, CEO Chmury Krajowej.

Zestaw produktów

Region Google Cloud w Polsce zapewnia najwyższej klasy zabezpieczenia informatyczne oraz umożliwia lokalne przechowywanie danych i zachowanie zgodności z krajowymi regulacjami. Zainteresowane firmy i indywidualni użytkownicy już mogą skorzystać z zestawu najważniejszych produktów, takich jak Compute Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, Cloud Spanner czy BigQuery. Fizyczne ulokowanie regionu chmurowego Google w Polsce sprawia, że opóźnienia w przesyłaniu danych są zmniejszone do minimum. Dzięki temu strony czy aplikacje działają szybciej, usprawniając korzystanie z różnych serwisów czy usług, co pozytywnie przekłada się nie tylko na doświadczenie klienta, ale także na zyski i rozwój przedsiębiorstw.

– Dzięki rozwiązaniom chmurowym rodzime przedsiębiorstwa zwinnie wprowadzają innowacje, dostosowując produkty i usługi do szybko zmieniających się oczekiwań rynku. Chmura Krajowa jest dziś najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmury obliczeniowej w Polsce. Jej celem od samego początku jest przyspieszenie cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Zawierając i wcielając w życie takie partnerstwa jak umowa z Google, jesteśmy coraz bliżej tego celu – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, współwłaściciela Chmury Krajowej.

Wśród firm już korzystających z zalet usług chmurowych Google są już m.in. największy polski bank PKO Bank Polski, wiodąca grupa odzieżowa LPP (właściciel marek takich jak Cropp, Sinsay, House, Mohito, Reserved), lider rynku internetowych biur podróży eSky, operator usług komunikacyjnych UPC Polska czy dynamicznie rosnące polskie startupy – Booksy i Brainly. Oferta regionu Google Cloud jest adresowana do wszystkich firm – od dużych korporacji, które są w trakcie cyfrowej transformacji, przez małe i średnie przedsiębiorstwa po cyfrowe startupy, które potrzebują wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych.

– Region jest dla tych, którzy potrzebują dużej mocy obliczeniowej, dla tych, którzy chcą korzystać z bardzo bezpiecznej infrastruktury, oraz dla tych, którym zależy na przechowywaniu danych na terenie Polski. To również rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują najnowocześniejszych technologii i aplikacji, a nie chcą zajmować się utrzymywaniem swojej własnej infrastruktury i inwestować w dodatkowe zasoby z tym związane – dodaje Magdalena Dziewguć.

Programy edukacyjne

Wraz z otwarciem najnowszej inwestycji w Polsce, Google będzie kontynuował programy edukacyjne mające przygotować ekspertów i firmy do wykorzystywania technologii chmurowych. W 2020 roku Google przeszkolił w Polsce ponad 15 tysięcy specjalistów w dziedzinie chmury obliczeniowej. Od grudnia program Firmy Jutra oferuje także małym i średnim firmom w Polsce darmowe wsparcie w rozpoczęciu korzystania z usług chmurowych. Do tej pory z tego wsparcia skorzystało już ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorstw.

To część ogłoszonych w tym roku planów rozwoju Google w Polsce. W ubiegłym miesiącu Google zapowiedział, że będzie dynamicznie powiększać zlokalizowane w Warszawie biuro inżynieryjne, które już teraz jest największym centrum rozwoju technologii Google Cloud w Europie. W planach jest także rozbudowa biura Google we Wrocławiu, w którym siedzibę będzie miał nowy zespół technologiczny odpowiedzialny za wdrażanie usług chmury obliczeniowej Google dla największych klientów firmy w Polsce i Europie.